Сербія відмовилася від військових навчань у Білорусі.

Таким чином Белград виконав рекомендації Брюсселя.

 

 

Сербські військовики не поїдуть, як планувалося раніше, на військові навчання «Слов'янське братство – 2020». Відповідне рішення ухвалив сербський уряд. Про це повідомило видання «Політика» з покликом на слова міністра оборони Сербії Александара Вуліна. Навчання мають відбутися в другій половині вересня в Білорусі на полігоні «Брестський».

 

Керівник військового відомства Сербії висловив своє незадоволення таким рішенням уряду. Він зазначив, що Белград зазнає «жахливого і незаслуженого тиску» з боку Європейської Унії, керівництво якої настійливо рекомендувало сербам відмовитися від участі в спільних з Росією і Білоруссю маневрах.

 

«Тиск, який не має сенсу і не ґрунтується на наших рішеннях чи наших діях, а то й насправді є наслідком істерики, яка визначає політичні рішення та напрямки великих і могутніх країн. Нас просять залишити заплановані військові навчання з Білоруссю, ставлячи на кін наше європейське майбутнє, завдаючи ще більшого тиску на нашу політику, а також наших людей у ​​Косові і Метохії та Республіці Сербській», – бідкався міністр Вулін.

 

Згідно з рішенням уряду, нейтральна держава Сербія заморожує всі військові навчання з будь-якими країнами на шість місяців. «У наступний період ми не братимемо участі в жодних навчаннях чи військових заходах з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, Європейською Унією, Сходом чи Заходом. Наша участь у миротворчих операціях буде спеціально переглянута і, у разі необхідності, призупинена», – заявив Александар Вулін.

 

Прибуття сербських військовиків до Білорусі планували на 10-15 вересня. Військові навчання «Слов'янське братство» проводять щорічно. Минулоріч вони проходили в Сербії.

10.09.2020

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