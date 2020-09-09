Галицькі хроніки COVID-19: 9 вересня.

Станом на 09:00 9 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 34 752 хворих на COVID-19. За минулу добу – 591 новий випадок: 151 – на Івано-Франківщині, 196 – на Львівщині (провели 1414 ПЛР-тестів) та 244 – на Тернопіллі (провели 1168 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: дві людини померло на Львівщині, три – на Івано-Франківщині та чотири – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 вересня (09:00): 7824 випадки, 244 нових

м. Тернопіль – 69 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Бучацький район – 40 осіб

Гусятинський район – 25 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 7 осіб

Монастириський район – 8 осіб

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 19 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

9 вересня (09:00): 16 269 випадків, 196 нових

м. Львів – 91 особа

Бродівський район – 4 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 22 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам’янка-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

9 вересня (09:00): 10 659 випадків, 151 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.