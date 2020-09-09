Галицькі хроніки COVID-19: 9 вересня.

Станом на 09:00 9 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 34 752 хворих на COVID-19. За минулу добу – 591 новий випадок: 151 – на Івано-Франківщині, 196 – на Львівщині (провели 1414 ПЛР-тестів) та 244 – на Тернопіллі (провели 1168 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: дві людини померло на Львівщині, три – на Івано-Франківщині та чотири – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 вересня (09:00): 7824 випадки, 244 нових
м. Тернопіль – 69 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Бучацький район – 40 осіб
Гусятинський район – 25 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 7 осіб
Монастириський район – 8 осіб
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 19 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 вересня (09:00): 16 269 випадків, 196 нових
м. Львів – 91 особа
Бродівський район – 4 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 22 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам’янка-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 16 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 вересня (09:00): 10 659 випадків, 151 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.09.2020