Офіс Президента надав бойовикам доступ до українських позицій біля Шумів.

 

Офіс Президента України підтвердив досягнення домовленості Тристоронньою контактною групою про спільне інспектування українських позицій біля поселення Шуми під Горлівкою учасниками переговорів – як контролерами із ОБСЄ, так і репрезентантами ОРДЛО.

 

 

Про це йдеться у повідомленні ОП.

 

"З метою спростування фейків та недопущення нових провокацій сьогодні досягнута домовленість у межах Тристоронньої контактної групи про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ. Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною. Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі", – заявив офіс Зеленського-Єрмака.

 

Банкова зазначила, що бойовики будуть присутні в Шумах через платформу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, до котрої після вицофування російських офіцерів ввійшли без згоди України (чи вже зі згоди?) представники рухів "ДНР" і "ЛНР". Доводиться втішати себе лише тим, що бойовики присутні в СЦКК "вкрай обмежено". 

 

"Так, Росія відмовилася від роботи в рамках СЦКК. Кожна нормальна людина чудово розуміє, з якою метою це було зроблено. Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно", – зазначили в ОП.

 

Раніше в середу пресова служба Президента повідомила: учасники Тристоронньої контактної групи на позачерговому засідання досягнули згоди продовжити "режим тиші" на Донбасі, незважаючи на недільні обстріли.

 

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ, інформувала Банкова.

 

Ватажок руху "ДНР" Денис Пушилін радіє з поступливості офіційної України. Хизується, що наразі передумав здійснювати плановану атаку на українські позиції під Шумами.

 

“Ухвалив рішення скасувати наказ про усунення незаконних укріплень українських збройних формувань в районі населеного пункту Шуми. Якщо за підсумками проведення спільної інспекції буде встановлено, що українська сторона допустила порушення додаткових заходів в частині просування своїх позицій поблизу н.п. Шуми і не буде їх усувати, ми самостійно знищимо зазначені позиції в рамках реалізації пункту “е” заходів щодо посилення режиму припинення вогню”, – ідеться в заяві Пушиліна на його сайті.

 

Бойовики делеґують під Шуми керівника так званого “представництва ДНР в Спільному центрі контролю і координації” генерал-майора Руслана Якубова.

 

 

“Керівництво Республіки, строго дотримуючись логіки підписаного документа, зайняло принципову позицію і наполягло на дотриманні всіх запропонованих в таких випадках заходів. Завдяки чому завтра, 10 вересня, о 14:00 після проведення протимінних заходів керівник “представництва ДНР в СЦКК” і в переговорному процесі, генерал-майор Руслан Якубов перейде на підконтрольну “ВФУ” ("Військові формування України" – так окупанти називають ЗСУ, – Z) територію, де за участю СММ ОБСЄ буде проведена спільна інспекція”, – тішаться бойовики.

 

09.09.2020

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