Кравчук знову обнадіявся перемир'ям.

Учасники дистанційного засідання Тристоронньої контактної групи вирішили продовжити "режим тиші" на Донбасі, незважаючи на недільні обстріли.

Про це повідомив Офіс Президента України за підсумками засідання в середу.

"Сьогоднішній день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках "Нормандського формату", які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців та мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу та виконанню досягнутих домовленостей", – прокоментував керівник української делеґації в ТКГ Леонід Кравчук.

Під час засідання ОБСЄ підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних Сил України щодо логістики позицій у районі поселення Шуми. "Це факт, викладений у нашому звіті від 5 вересня цього року", – підкреслив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ.

Українська сторона забезпечить ґарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Нагадаємо, ватажок руху "ДНР" Денис Пушилін погрожував відкрити вогонь по позиціях ЗСУ при Шумах у понеділок вранці.

У неділю на Донбасі бойовики вбили одного українського воїна, а ще одного поранили. Офіс Президента відмовився трактувати ці інциденти як системне порушення перемир'я.