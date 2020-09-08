Експрезидентові Болівії заборонили балотуватися до Палати сенаторів.

Причиною заборони є проживання соціаліста Ево Моралеса за межами Болівії.

Суд департаменту Ла-Пас в Болівії заборонив колишньому президентові країни Ево Моралесу балотуватися на виборах 18 жовтня до Палати сенаторів від партії «Рух до соціалізму». Про це повідомило видання Eje Central з покликом на слова міністра юстиції і прозорості інститутів влади Альваро Коїмбри (Álvaro Coimbra).

У понеділок, сьомого вересня, суд з мінімальною перевагою голосів підтримав рішення Вищого виборчого суду, який в Болівії виконує функції виборчої комісії. Причиною заборони є проживання Моралеса за межами Болівії.

Моралес, який після відставки з президентської посади отримав політичний притулок в Аргентині, заявив про тиск на суд. «Суддя під погрозами і тиском ухвалив незаконне рішення, яке суперечить конституції», – написав він у Twitter, пообіцявши поважати це рішення.

Верховний виборчий суд ще 20 лютого ухвалив, що Моралес не може балотуватися до верхньої палати парламенту, оскільки не має постійного місця проживання в країні й тим самим не відповідає вимогам, які висувають до кандидата. Колишній болівійський лідер мав намір отримати мандат сенатора від департаменту Кочабамба.

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року в Болівії відбулися вибори президента. Верховний виборчий суд спершу оголосив про перемогу чинного глави держави Ево Моралеса вже в першому турі. Однак попередні підсумки голосування вказували на можливість другого туру. Позиція влади викликала масові протести в Болівії, на тлі яких Моралес 10 листопада заявив про відставку. Слідом за Моралесом свої посади полишили віцепрезидент і спікери обох палат парламенту. У країні було створено перехідний уряд під головуванням другої заступниці голови Палати сенаторів Жанін Аньєс (Jeanine Áñez). Новий кабінет звинуватив Моралеса в тероризмі і підбурюванні до масових заворушень.

Президентські вибори в Болівії пройдуть одночасно з парламентськими, тобто 18 жовтня.