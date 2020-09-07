Помер військовик, що підірвався на Донбасі в неділю.

У понеділок, 7 вересня, помер один із військовослужбовців, котрий напередодні підірвався на невідомому вибуховому пристрої у районі селища Новгородське на Донеччині разом із побратимом. Солдати прямували на гасіння пожежі.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

“Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості. Із сумом повідомляємо, що від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер”, – йдеться у повідомленні.

Штаб зазначає: на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське.

Нагадаємо, вранці 6 вересня під час гасіння пожежі в районі селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області двоє військовослужбовців загинули у вогняній пастці: полум'я відтяло солдатів від решти особового складу – вони загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої у "сірій зоні".