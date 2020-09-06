Двоє солдатів загинули на Донеччині під час долання пожежі.

У Донецькій області під час гасіння пожежі загинуло двоє військовослужбовців. Як інформує штаб, бійці підірвалися на вибуховому пристрої біля лінії розмежування на мінному полі противника при спробі обійти вогонь.

"Командування ОТУ «Схід» повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в «сірій зоні», двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника", – йдеться в повідомленні оперативного командування "Схід".

Вранці у неділю пресцентр штабу Об’єднаних сил у зведенні за добу інформував: "...Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають”.