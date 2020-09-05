Бандити "ДНР" повідомили Збройним Силам України про початок обстрілу 7 вересня.

 

Ватажок банди "ДНР", що контролює окремі райони Донецької області, Денис Пушилін оголосив про намір розпочати обстріл українських позицій побіля Горлівки 7 вересня. Пушилін сказав, що його сили прагнуть зліквідувати оборонні укріплення ЗСУ в районі поселення Шуми, бо вважають їх нелеґітимними.

 

 

"Офіційно заявляю, що згідно з пунктом "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми – район обладнаних українських позицій з центром з координатами 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи). Закликаю українську сторону з 8:00 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви", – заявив Пушилін через звернення, поширене на своєму сайті.

 

Українські офіційні особи сприйняли бравування "ДНР" із тривогою. Водночас, підтвердили намір захистити свою землю.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю телеканалу "Прямий": Президента України Володимира Зеленського вже повідомили про ультиматум бойовиків.

 

"Президент був проінформований про це, він надзвичайно занепокоєний цим. Ми одразу зробили крок у відповідь. Ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи", – розповів Кулеба.

 

"Ми ніколи не продемонструємо якусь м’якість, не підемо на неприйнятні поступки, але режим припинення вогню повинен діяти, тому що кінцевою нашою метою є деокупація наших територій. Але це, як то кажуть, кінцева зупинка, а початкова зупинка, на якій всі сідають, – це припинення вогню. Якщо ми не сіли на початковій зупинці, ми ніколи не доїдемо до кінцевої", – заявив Кулеба .

 

503-й окремий батальйон морської піхоти, дислокований у цьому районі, заявив про намір прийняти бій.

 

Адміністратори сторінки 503-го батальйону не перебирають у словах, подібно до Кулеби: "І поки мокшанські боти та упорота вата намагаються закакунькати нашу сторінку, Душилін в ході офіційного бедтріпу вчергове вирішив погрожувати #503ОБМП. Цього разу каже, що 7-го вересня о 8:00 таки прийде нас ламати. Сєпаратюга, ми давно чекаємо", – відрубали вояки на своїй сторінці у Facebook.

 

Колаж зі сторінки українських морппіхів

 

Український журналіст Юрій Бутусов пояснив: околиці Шумів мають для бойовиків важливе стратегічне значення, бо звідсіля Збройні Сили України загрожують двом панівним висотам попід самою Горлівкоюю. Самі Шуми розташовані в долині. Однак із густого лісу українські вояки проглядають терикони і дві вежі, контрольовані терористами. Наші бачуть російських бандитів, а вони українців – ні.

 

"Один ривок – і висоти можуть бути захоплені, ось чого боїться Пушилін, – тлумачить Бутусов. – У російських військах на Донбасі немає підрозділів, які могли б зрівнятися по боєздатності з 503-м батальйоном, яким керує підполковник Вадим Сухаревський, той самий офіцер, який 13 квітня 2014 року під Слов'янськом вперше у ЗСУ дав наказ відкрити вогонь по російським окупантам".

 

 

05.09.2020

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