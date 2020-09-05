в черзі дитинства за «барбарисом»
думав: якби шмигнути лисом
і дістатись до ляди і продавчинь
і сховатися із карамеллю –
в лопушиній хатці без стелі –
без дверей без замків і ключів
не знайти вам це місце – ні скриньки
там гніздиться сорочий скрикіт
там мій сховок – там світла стіжки
там одну барбариску вділяю
мурашві – що в траві промишляє:
носять й носять верети й мішки
там я сам в будяковому царстві:
ось гніздо похилилось щоб впасти
ось знайомі пливуть карасі
бачиш – в мене дві жмені цукерок –
–барбарисна рубінова цера
оповита в липкі папірці
ще – на схилах в світлах молочаю
–вуж зелений мене налякає–
ось дві прачки – їх лікті в воді
запирають господарським милом
розмовлять по дружньому й мило
–як листки лопуха – молоді
то ж коли ж я свої барбариски
з двох кишень – як зі спільної миски
розділю для сорок та вужів
на солодкі заплави річки
прийде злодій – в руках відмичка
а замки – у руках сторожів
я ж не маю й найменшої гадки
що отут замикати крім хатки?
пам’ять – мабуть – іржавить замок
я дружив з карасями і птаством
я хотів карамеллю напастись
й нахлебтатись повітря річок
05.09.2020