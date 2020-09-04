У Філарета діагностували коронавірус.

 

Засновник Української православної церкви Київського патріархату Філарет занедужав на коронавірус.

 

Про це йдеться в повідомленні спільноти Володимирського собору, котра сепарувалася від Православної Церкви України й продовжує фактичну діяльність як УПЦ КП.

 

 

 

"Повідомляємо, що у святійшого патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета під час планового тестування виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі святійший владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я патріарха задовільний. Просимо святих молитов за здоров’я та одужання патріарха Філарета", – йдеться у повідомленні.

 

В неділю, 30 серпня, Філарет очолив божественну літургію у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва. Напередодні, 29 серпня ввечері, владика відслужив у соборі всенічні чування.

 

 

04.09.2020

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