У Філарета діагностували коронавірус.

Засновник Української православної церкви Київського патріархату Філарет занедужав на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні спільноти Володимирського собору, котра сепарувалася від Православної Церкви України й продовжує фактичну діяльність як УПЦ КП.

"Повідомляємо, що у святійшого патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета під час планового тестування виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі святійший владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я патріарха задовільний. Просимо святих молитов за здоров’я та одужання патріарха Філарета", – йдеться у повідомленні.

В неділю, 30 серпня, Філарет очолив божественну літургію у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва. Напередодні, 29 серпня ввечері, владика відслужив у соборі всенічні чування.