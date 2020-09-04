Прем'єр підтвердив: Зеленський присуджує довічну пенсію своєму батькові.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив: уряд дійсно готує проєкт президентського указу про призначення довічних стипендій педагогам, в якому фіґурує й Олександр Зеленський, батько Президента України. При тім Шмигаль запевняє, що ідея нагородити Зеленського-старшого належить не "слугам народу", а Криворізькому університетові. Й ідею виношували ще до президентства Зеленського.

 

 

"Отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького державного університету економіки і технологій, – повідомив Шмигаль на своїй сторінці у Facebook. – У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському".

 

Як пояснюється у листі, трудовий колектив "неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського... починаючи з 2017 року, задовго до того, як Президентом став Володимир Зеленський". "Викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О.С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента", – розводить руками Шмигаль.

 

Наразі уряд не наважився затвердити проєкт. Документ взялися доопрацьовувати: кандидатуру Зеленського-старшого "розбавлять" іншими прізвищами й нагородять уже "до дати".

 

"Хочу прояснити позицію уряду для уникнення спекуляцій: у середу, 2 вересня, проєкт про призначення довічних стипендій освітянам був відкликаний для доповнення списків претендентів. Закликаємо трудові колективи вищих навчальних закладів протягом двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня – Дня працівника освіти. Уряд прагне, щоб усі визначні діячі освіти отримали відповідну відзнаку від держави", – поінформував Шмигаль.

 

Напередодні у соціальних мережах почали поширювати копію неверифікованого документа, котрий ніби є указом (чи проєктом указу) Президента "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти". В ньому фіґурував Олександр Семенович Зеленський, 1947 року народження.

 

 

Інформацію про стипендії офіційно не підтверджували аж до зізнання Шмигаля.

 

Водночас в офіційному порядку денному засідання Кабінету Міністрів України 2 вересня містився рядок про розгляд проєкту президентського указу "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти". Доповідачем був в.о. міністра освіти та науки, знаний борець за академічну доброчесність Сергій Шкарлет.

 

04.09.2020

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