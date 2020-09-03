Суд виправдав ймовірного замовника вбивства словацького журналіста Яна Куцяка.

Суд не знайшов доказів причетності мультимільйонера Маріана Кочнера до злочину.

Спеціалізований кримінальний суду в Пезіноку поблизу Братислави в четвер, третього вересня, неочікувано виніс виправдальний вирок для мультимільйонера Маріана Кочнера (Marian Kočner), фігуранта резонансної справи про вбивство журналіста Яна Куцяка (Jána Kuciak). Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Виправдано й Алену Жужову (Alena Zsuzsova), котру теж звинувачували в організації вбивства журналіста.

Суддя пояснила таке рішення відсутністю доказів того, що підприємець був замовником цього злочину. Кочнер засуджений лише до грошового штрафу на суму 5000 євро за незаконне володіння зброєю. Сторона звинувачення вже повідомила про намір оскаржити вирок.

Нагадаємо, що в липні цього року прокуратура Словаччини запросила по 25 років позбавлення волі для Кочнера, Алени Жужової і експоліціянта Томаша Сабо (Tomas Szabo). З них лише Сабо отримав зазначений термін ув’язнення. Його визнали винним у пособництві у вбивстві. Сабо був за кермом автомобіля, на якому втекли безпосередні виконавці вбивства.

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» вже висловила своє обурення вердиктом суду. «Це рішення є ляпасом для родичів загиблих», – заявив виконавчий секретар організації Крістіан Мір (Christian Mihr). За його словами, суд «змарнував шанс послати назрілий сигнал» про неприпустимість «безчинств і мафіозних структур в словацькій державі й суспільстві». Крістіан Мір назвав виправдання Кочнера «недоглядом словацької системи правосуддя» і «страшним сигналом для всіх журналістів, котрі з великим ризиком для життя повідомляють про корупційні та злочинні махінації».

Нагадаємо, що 27-річного журналіста Яна Куцяка і його наречену застрелили 21 лютого 2018 року у власному будинку за 65 км на схід від столиці країни – Братислави. Перед вбивством Куцяк розслідував вплив італійського мафіозного угруповання «Ндранґета» (Ndrangheta) на уряд Словаччини. Зокрема, він звинувачував осіб, наближених до тодішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, в тісних зв'язках з італійськими підприємцями, котрі, своєю чергою, були пов'язані з мафією. Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічника, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури.

Наприкінці 2019 року суд в Словаччині засудив до 15 років позбавлення волі Золтана Андруска (Zoltán Andruskó), котрий отримав від посередниці Кочнера Алени Жужової пропозицію знайти найманого вбивцю. У квітні 2020-го колишній військовослужбовець Мирослав Марчек (Miroslav Marček), котрий зізнався у вбивстві репортера, був засуджений до 23 років позбавлення волі.