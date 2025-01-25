У Словаччині пройшли масові протести зі закликом до відставки проросійського прем’єра Фіцо.

У них взяли участь близько 100 тисяч людей.

У Братиславі та ще в кількох десятках міст Словаччини в п’ятницю, 24 січня, пройшли акції протесту проти політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За даними організаторів, на найбільшому майданчику – перед резиденцією уряду Словаччини в Братиславі – цього дня зібралося близько 60 тисяч осіб. Про це повідомляє видання Aktuality. Загалом у понад 30 містах Словаччини протестували близько 100 тисяч осіб.

Акції протесту 24 січня у Словаччині стали найбільшими з 1990-х років. Критики уряду в Словаччині вважають, що Роберт Фіцо проводить проросійський курс, який стає все більш авторитарним. Мітингувальники вимагали від чинної влади відмовитися від будь-якої співпраці з Росією, а також закликали прем’єра подати до демісії.

Сам Фіцо заперечує всі такі звинувачення. «Цей уряд ніколи не зробить кроків, які поставлять під сумнів наше членство в Європейській Унії та НАТО», – запевняє він.

Нагадаємо, що Фіцо, щойно прийшовши до влади, припинив постачання озброєнь Україні з національних запасів Словаччини. Крім того, він неодноразово критикував антиросійські санкції Євроунії, особливо щодо нафти і газу з РФ. Водночас Словаччина, на відміну від Угорщини, досі підтримувала всі санкції ЄУ проти Росії через її вторгнення в Україну.

Як подає видання Aktuality, протести пройшли мирно, сутичок з поліцією не зафіксовано. Нові протестні акції мають відбутися у Словаччині сьомого лютого.

Нагадаємо, що Роберт Фіцо 22 січня скликав Раду безпеки через нібито «загрозу державного перевороту». За його словами, у Словаччині перебуває «група іноземних експертів», яка готує повалення уряду країни.