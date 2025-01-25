У Словаччині пройшли масові протести зі закликом до відставки проросійського прем’єра Фіцо.

У них взяли участь близько 100 тисяч людей.

 

 

У Братиславі та ще в кількох десятках міст Словаччини в п’ятницю, 24 січня, пройшли акції протесту проти політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За даними організаторів, на найбільшому майданчику – перед резиденцією уряду Словаччини в Братиславі – цього дня зібралося близько 60 тисяч осіб. Про це повідомляє видання Aktuality. Загалом у понад 30 містах Словаччини протестували близько 100 тисяч осіб.

 

Акції протесту 24 січня у Словаччині стали найбільшими з 1990-х років. Критики уряду в Словаччині вважають, що Роберт Фіцо проводить проросійський курс, який стає все більш авторитарним. Мітингувальники вимагали від чинної влади відмовитися від будь-якої співпраці з Росією, а також закликали прем’єра подати до демісії.

 

Сам Фіцо заперечує всі такі звинувачення. «Цей уряд ніколи не зробить кроків, які поставлять під сумнів наше членство в Європейській Унії та НАТО», – запевняє він.

 

Нагадаємо, що Фіцо, щойно прийшовши до влади, припинив постачання озброєнь Україні з національних запасів Словаччини. Крім того, він неодноразово критикував антиросійські санкції Євроунії, особливо щодо нафти і газу з РФ. Водночас Словаччина, на відміну від Угорщини, досі підтримувала всі санкції ЄУ проти Росії через її вторгнення в Україну.

 

Як подає видання Aktuality, протести пройшли мирно, сутичок з поліцією не зафіксовано. Нові протестні акції мають відбутися у Словаччині сьомого лютого.

 

Нагадаємо, що Роберт Фіцо 22 січня скликав Раду безпеки через нібито «загрозу державного перевороту». За його словами, у Словаччині перебуває «група іноземних експертів», яка готує повалення уряду країни.

 

25.01.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Кіно у Jam Factory
Jam Factory Art Center розпочинає щотижневі покази нової та старої світової класики та перлин українського кіно. Особливістю кінопрограми є не лише підбір культових стрічок, а й обговорення фільмів.
25.01.25 | | Штука
«Зелена» боротьба Трампа
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Що означає другий вихід США з Паризької угоди? Цього разу рішення Трампа матиме поважніші наслідки і, ймовірно, покалічить пакт про боротьбу зі зміною клімату.
24.01.25 | | У світі
Леся Українка музикою Франца Шуберта
Леся Олійник
Автором балету «Леся» є знаний український балетмейстер Артем Шошин. Усі, хто хоч трохи цікавиться балетним мистецтво, знають про успіх його балетної версії «Тіні забутих предків» на музику Івана Небесного в Львівській Опері, що стала знаковим явищем.
23.01.25 | | Штука
Музика Лео Орнштейна оживе у Львові
Львівський органний зал запрошує на унікальну подію – виконання Концерту для фортепіано з оркестром Лео Орнштейна – одного з найзагадковіших і водночас найяскравіших композиторів XX століття, який народився в Україні.
22.01.25 | | Штука
Скарби втраченого дитинства
Юрій Винничук
Великий магічний кошик, наповнений ґудзиками, які збирала ще бабця моєї бабці, справляв на мою дитячу фантазію неймовірне враження...
22.01.25 | | Дискурси
Трохи конспірології
Юрко ТИМЧУК
Найнезбагненніші гіпотези виникають із двох причин – коли інформації занадто мало або коли інформації занадто багато. Огляд подій тижня.
22.01.25 | | Україна
Притча  про  справедливість
Юлія Баір
Справедливість і несправедливість: баланс у тому, що незалежно від стартових умов усі ми маємо вибір — по-рабськи їм скоритися чи спробувати їх змінити
21.01.25 | | Дискурси
Театр Лисика
У Львові відкрили виставковий проєкт «ЛИСИК», присвячений творчості видатного українського художника-сценографа Євгена Лисика. Уперше глядачі побачать доробок митця в широкому форматі в одній локації: інсталяції, макети до вистав, фотографії, ескізи костюмів і сценографій.
20.01.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.