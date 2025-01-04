У Братиславі відбулася акція солідарності з Україною.

Учасники протестували проти проросійського курсу прем'єра Роберта Фіцо.

Близько чотирьох тисяч людей вийшли ввечері в п'ятницю, третього січня, до будівлі уряду Словаччини у Братиславі, щоб виступити на підтримку України та проти проросійського курсу прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Про це повідомляє словацька газета Nový Čas.

Організатором акції виступила громадянська асоціація «Мир Україні» (Mier Ukrajine), яка збирає гроші на боєприпаси для ВСУ. Маніфестанти несли прапори Словаччини та Європейської Унії. На мітингу було виконано гімн ЄУ – «Оду радості» з Дев'ятої симфонії Бетховена. Серед гасел, які проголошувалися на акції, були: «Словаччина – Європа! Нам набридла Росія!», «Фіцо, переїжджай до Москви!», «Зрада батьківщини!», «Ми не російська прокладка!», «Росія – держава-терорист».

«Словаччина є суверенною демократичною країною. Ми є членами міжнародних економічних і військових угруповань ЄУ і НАТО. Альянс з найсильнішими утворює надійний захисний щит для Словаччини, який Роберт Фіцо послаблює і руйнує. Він тягне нас в російську імперію, яка веде гібридну та тотальну війну і не поважає міжнародного права й домовленостей, ми відкидаємо цей шлях у сферу російського впливу», – йдеться у маніфесті асоціації «Мир Україні».

Опозиційна політикиня Люсія Штасселова (Lucia Štasselová), яка виступила зі сцени, згадала про введення радянських військ до Чехословаччини в 1968 році. «Я не дозволю цій країні потрапити під політичний вплив Росії», – заявила вона.

Оратори на мітингу також закидали прем'єрові Словаччини, що той тривалий час легітимізує російського диктатора Путіна, особисто зустрічаючись з ним. Тоді як Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт Путіна.

Учасники акції оголосив про скликання нових протестів в інших містах Словаччини.