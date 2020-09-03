У Львові відновив роботу Палац Хоткевича, на черзі – ЦТДЮГ.

 

Палац культури імені Гната Хоткевича та народні доми на Левандівці, у Винниках, Збоїщах, Білогорщі, Брюховичах та Рудно уже відкриті для відвідування в умовах карантинних обмежень, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

 

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

Усі приміщення цих закладів культури були продезінфіковані, аудиторії, поверхні, меблі були оброблені спеціальними засобами. При вході кожному відвідувачу вимірюють температуру, а також пропонують продезінфікувати руки та взяти запасні маски у разі, якщо хтось з учнів та викладачів не має при собі своєї. У класах, малих та великих залах встановили стаціонарні антисептики, заняття в яких дозволені групам з невеликою кількістю дітей.

 

Усі творчі колективи, які діють при закладах культури, віновлюють роботу. Зараз у Палаці культури ім. Гната Хоткевича та народних домах триває набір бажаючих відвідувати творчі гуртки.

 

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини відновив свою роботу. У неділю, 6 вересня, на площі біля ЦТЮГу, що на вул. Вахнянина, 29, відбудеться дитяче свято «Територія дозвілля», під час якого відбуватимуться спортивні показові виступи, танцювальний флешмою, майстер-клас з малювання, виставка та запуск моделей літаків. Під час заходу відвідувачі зможуть детально ознайомитися із напрямками роботи ЦТЮГу та обрати гуртки для творчої самореалізації їхніх дітей.

 

Тим часом спортивні та мистецькі гуртки у школах та дитсадках Львова планують відновити роботу з 10 вересня, а з 15 вересня — гуртки, які проводять позашкільні навчальні заклади.

 

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