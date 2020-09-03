На вершині Хресної дороги у Старуні монтують 25-метровий хрест .

Металевий хрест, висотою 25 м, почали монтувати на вершині майбутньої Хресної дороги у с. Старуня, Богородчанському районі Івано-Франківської області. Про це повідомили у Центрі паломника «Симеон Лукач», який реалізує цей проект.

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Виготовляли хрест у Дніпрі, опісля конструкцію доправили до Старого Самбора, що на Львівщині, а відтак він прибув до центру паломника у Старуні. Перед встановленням конструкцію освятили. Після монтажу на хресті влаштують підсвітку, так що всю конструкцію буде видно на десятки кілометрів довкола.

Фото www.facebook.com/svmlukach

«Коли в нас виникла ця ідея, ми переглянули безліч подібних проєктів та дійшли до висновку, що хочемо в нашому Центрі паломника зробити щось унікальне. Тому вже в скорому часі будемо запрошувати всіх на відкриття нашої Хресної дороги», – зазначив о. Ярослав Середюк, парох місцевого храму св. ап. Петра і Павла.

Саму Хресну дорогу, вимощену бруківкою, на горі уже звели. Її протяжність – понад пів кілометра. Роботи тривали з ранньої весни, до неї долучалися активні парафіяни.

Фото www.facebook.com/svmlukach

Місцеві майстри виготовляють дерев’яні хрести, які будуть стояти на кожній стації. Їх також прикрашатимуть різьблені ікони, із зображенням конкретної події із хресного шляху Ісуса Христа.

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Згідно проєкту будівництва, унизу Хресної дороги планують облаштувати джерело та сцену для спільних молитов та велелюдних заходів.

До слова, на початку червня на сайті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника анонсували проєкт створення екуменічної Хресної дороги на Чорногору. Ідея спорудити її у національному природньому заповіднику спричинила обурення в соцмережах. Зокрема, начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко заявив, що він «проти того, щоб паплюжити Карпати отаким невігласним вишиватництвом». Врешті університету довелося публічно заявити, що проєкт наразі реалізувати не будуть.