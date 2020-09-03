На вершині Хресної дороги у Старуні монтують 25-метровий хрест .

 

Металевий хрест, висотою 25 м, почали монтувати на вершині майбутньої Хресної дороги у с. Старуня, Богородчанському районі Івано-Франківської області. Про це повідомили у Центрі паломника «Симеон Лукач», який реалізує цей проект.

 

 

Фото www.facebook.com/svmlukach

 

Виготовляли хрест у Дніпрі, опісля конструкцію доправили до Старого Самбора, що на Львівщині, а відтак він прибув до центру паломника у Старуні. Перед встановленням конструкцію освятили. Після монтажу на хресті влаштують підсвітку, так що всю конструкцію буде видно на десятки кілометрів довкола.

 

Фото www.facebook.com/svmlukach

 

«Коли в нас виникла ця ідея, ми переглянули безліч подібних проєктів та дійшли до висновку, що хочемо в нашому Центрі паломника зробити щось унікальне. Тому вже в скорому часі будемо запрошувати всіх на відкриття нашої Хресної дороги», – зазначив о. Ярослав Середюк, парох місцевого храму св. ап. Петра і Павла.

 

Саму Хресну дорогу, вимощену бруківкою, на горі уже звели. Її протяжність – понад пів кілометра. Роботи тривали з ранньої весни, до неї долучалися активні парафіяни.

 

Фото www.facebook.com/svmlukach

 

Місцеві майстри виготовляють дерев’яні хрести, які будуть стояти на кожній стації. Їх також прикрашатимуть різьблені ікони, із зображенням конкретної події із хресного шляху Ісуса Христа.

 

Фото https://svmlukach.org.ua

 

Згідно проєкту будівництва, унизу Хресної дороги планують облаштувати джерело та сцену для спільних молитов та велелюдних заходів.

 

До слова, на початку червня на сайті Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника анонсували проєкт створення екуменічної Хресної дороги на Чорногору. Ідея спорудити її у національному природньому заповіднику спричинила обурення в соцмережах. Зокрема, начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко заявив, що він «проти того, щоб паплюжити Карпати отаким невігласним вишиватництвом». Врешті університету довелося публічно заявити, що проєкт наразі реалізувати не будуть.

 

03.09.2020

До теми

І тварини практикують соціальну дистанцію
Раки, мандрили і бджоли в часи інфекції змінюють свою соціальну поведінку.
03.09.20 | | Наука
Опера в аурі перформенсу
©Аделіна Єфіменко
Живемо в добу Regietheater, коли мистецтво опери залежить уже навіть не від музики, не від співаків, а від концепції режисера та сценографа. Якщо сценографія яскрава, декорації естетичні, цікаві ідеї і динамічний рух захоплюють – успіх виставі гарантований.
02.09.20 | | Штука
На стосунки впливають гени
Науковці ідентифікували ген, що робить людей чуттєвішими та лагіднішими.
01.09.20 | | Наука
Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20 | | Наука
Не лише в китайцях проблема
Юрко ТИМЧУК
Продавці гладіолусів не матимуть цього року традиційного першовересневого профіту, але не тільки в негоціантів-ботаніків є серйозні клопоти, і Covid-19 тут абсолютно ні до чого. Огляд тижня
31.08.20 | | Україна
Російський виклик
Станіслав Комарек
Якщо дивитися на ситуацію збоку, стає легше зрозуміти, чому Захід пішов на нову холодну війну з Росією з такою охотою.
30.08.20 | | Дискурси
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20 | | Наука
9 місяців COVID-19 і 3 дні до школи
Олександр КУХАРЧУК
На інтерактивне навчання варто перевести всю країну. І не треба мені пояснювати, як важко буде батькам, - всі претензії до команди Зе і Шмигаля.
29.08.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.