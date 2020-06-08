Через реакцію соцмереж Хресну дорогу на Піп Іван наразі не будуватимуть.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника наразі не розпочинатиме інфраструктурну частину анонсованого раніше проєкту створення екуменічної Хресної дороги на Чорногору. Принаймні, «поки не сформує серед громадськості розуміння глибини його мети». Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті університету.

«Зважаючи на дискусію у соцмережах, яку викликала ідея створення Хресної дороги на шляху до вершини гори Піп Іван Чорногірський (Попіван) і різнополюсність її оцінок, університет прийняв рішення після створення мистецької частини проєкту не переходити до наступного етапу його реалізації. Адже сама ідея проєкту має об’єднуюче значення, роблячи головний акцент на екуменізмі, формуванні поваги до Природи, яку подарував нам Творець, і розвитку туризму в регіоні. Тож інформуємо, що університет не розпочне інфраструктурну частину проєкту, поки не сформує серед громадськості розуміння глибини його мети», – йдеться в заяві.

У ВНЗ також подякували всім небайдужим за дискусію, «оскільки вона відкрила … нові проблеми, які потребують не емоцій чи одноразових акцій, а системної, клопіткої і багатолітньої роботи з метою збереження екосистем Карпат». І додали, що ініціюють інформаційно-просвітницький проєкт, «метою якого стане формування Особистості, яка буде не загрозою функціонування, а сприятиме природному розвитку екосистем Карпат».

«З цією метою ми розпочинаємо на сайті Міжнародного наукового центру "Обсерваторія" БІЛИЙ СЛОН та на дискусійному форумі сайту проєкту Адаптації колишньої обсерваторії на горі Піп Іван до потреб високогірного рятувального навчального центру (PIMREC) відеокурси для туристів-початківців та науково-популярні розповіді про духовну спадщину, минуле і сьогодення жителів Карпат», – йдеться в заяві.

Попри те, що у ВНЗ вирішили відмовитися від контроверсійної ідеї, яка спричинила розголос у соцмережах, там, вочевидь, вважають проблему побудови Хресної дороги в Національному природному парку не настільки важливою, як інші загрози екосистемі Карпат. Принаймні у заяві додали таке:

«Дискусії, які виникають в соцмережах, на жаль, досить часто залишають осторонь уваги такі явища, як винищення природних популяцій рослин і тварин, занесених у Червону книгу, хаотичний туристичний рух з багатоденним перебуванням у горах з відповідними екологічними і пожежонебезпечними наслідками, завезення рослин, які не притаманні карпатському біорізноманіттю, тощо. Саме це сьогодні є головною загрозою екосистемам Карпат, а не встановлені без архітектурних концепцій і обговорень сакральні об’єкти, які є абсолютно у всіх куточках українських Карпат, включаючи Чорногору».

В університеті також наголосили, що розглядають Карпати як цілісну екосистему, а ще нагадали про проєкти, які нині втілюють, зокрема, спільно з Варшавським університетом (створення Міжнародного наукового центру “Обсерваторія” і формування на його базі науково-освітнього центру з екологічного моніторингу транскордонних впливів; підтримку, яку надають обидва виші функціонуванню на вершині гори Явірницького рятувального посту Управління ДСНС в Івано-Франківській області тощо). Згадали і про інші напрями роботи, як-от розвиток регіону завдяки туризму, а також про збереження культурної та духовної спадщини.

Нагадаємо, днями на сайті ПНУ та на офіційній сторінці обсерваторії «Білий слон» повідомили про плани спорудити екуменічну Хресну дорогу зі стаціями від підніжжя гори Піп Іван (Чорногірський) і до її вершини. Ідея створення такої дороги належала університету, взятися за її втілення мали митці цього вишу.

На шляху планували встановити стації у вигляді камінних брил у зріст людини із вмонтованими в них таблицями. Фото: pnu.edu.ua

Така ідея спричинила обурення в соцмережах. Зокрема, начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко заявив, що він «проти того, щоб паплюжити Карпати отаким невігласним вишиватництвом».

«Місяць минув після скандалу на Львівщині, як маємо своє. Офіційно заявляю я категорично проти того, щоб паплюжити Карпати отаким невігласним вишиватництвом. Мені дуже соромно, що наша гордість – наш Піп Іван (Попіван) – може бути знищена недолугими ідеями псевдохристиян.

Не руйнуйте природне середовище, там де тисячі років була цивілізація – цивілізація наших далеких і близьких предків. Кожній епосі притаманні свої цінності і не нам судити, які покоління були ближчими до Бога.

Чорна гора і обсерваторія на ній – це наш туристичний бренд, не варто піддаватись на популістські пропозиції окремих малолюдей.

Ігор Цепенда (ректор ПНУ, – ред.), прошу Вас прийняти мудре рішення», – написав Передерко на своїй fb-сторінці.