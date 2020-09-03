Вперше у керівництві ХДС заговорили про відмову від «Північного потоку – 2».

Голова зовнішньополітичного комітету Бундестаґу Норберт Рьоттґен виступив за розрив співпраці з путінською Росією з огляду на отруєння Олексія Навального.

 

 

Завершення будівництва газогону «Північний потік – 2» на даному етапі може стати максимальним заохоченням поточної політики Володимира Путіна. Про це в середу, 2 вересня, в інтерв'ю телеканалу ARD заявив голова комітету Бундестаґу з питань зовнішньої політики, член ХДС Норберт Рьоттґен (Norbert Röttgen), коментуючи останні заяви німецького уряду про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

 

Він зазначив, що відсутність «Північного потоку – 2» жодним чином не вплине негативно на забезпеченість газом Німеччини. «Ми вже отримуємо близько 40 відсотків газу з Росії. Якщо ми надалі нарощуватимемо цей відсоток, то переступимо поріг, коли потрапимо у залежність від Москви. І я хотів би застерегти від цього, адже газ є зовнішньополітичною зброєю Кремля. Нині ми не відчуваємо браку газу, всі наші сховища переповнені», – запевнив Рьоттґен.

 

На запитання модераторки, чи означатиме це кінець стратегічного партнерства з Росією, пан Рьоттґен відповів: «Я вже давно заявляв, що це (партнерство, – ред.) нереальні марення. А зараз ми знову зіткнулися з брутальною і людиноненависницькою реальністю путінського режиму. Тому я заявляю, що ці марення ми повинні нарешті остаточно поховати». Він висловив впевненість, що Кремль, як і у випадку з отруєнням подвійного аґента Сергія Скрипаля в Солсберзі, заперечуватиме свою причетність до інциденту.

 

Говорячи про евентуальну реакцію Берліна на ситуацію навколо Навального, політик зазначив, що питання виходить за межі німецько-російських відносин і вимагає єдиної європейської жорсткої відповіді. «Ми на рівні Європейської Унії повинні чітко й твердо відреагувати на дії Москви. Перегляду потребує буквально все. Ми повинні вибудувати європейську чітку, рішучу політику щодо Росії», – підкреслив він. Норберт Рьоттґен висловив впевненість, що західні політики повинні чіткіше продемонструвати своє ставлення до Путіна. Він застеріг, зокрема, Емманюеля Макрона від контактів із Путіним.

 

Варто зазначити, що Норберт Рьоттґен – не просто один із чільних членів Християнсько-демократичного Союзу, а головний претендент на голову партії.

 

Нагадаємо: напередодні спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила, що Олексія Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новачок». У зв’язку з цим бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель провела екстрену пресконференцію. «Олексій Навальний став жертвою нападу з використанням хімічної нервово-паралітичного речовини з групи "Новачок". Ця отрута, без будь-яких сумнівів, присутня в пробах. Відтак є доведеним: Олексій Навальний став жертвою злочину. Очевидно, його намагалися змусити замовкнути. І я щонайсильніше засуджую це – від імені всього німецького уряду. Злочин проти Олексія Навального спрямовано проти фундаментальних цінностей і прав, які ми відстоюємо», – заявила Меркель.

03.09.2020

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