Гео Лероса виключили зі "Слуги народу" через критику Зеленського.

Народного депутата Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу" після того, як він гостро розкритикував Президента України Володимира Зеленського на вівторковому засіданні Верховної Ради.

Як пояснив голова фракції "СН" Давид Арахамія, нардепи могли пробачити Леросу його конфлікт із керівником Офісу Президента, однак не самим Президентом.

"У нього був конфлікт з очільником Офісу Президента. Ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально... Але коли ти перебуваєш в партії Президента і починаєш вже чіпати Президента, і кажеш, що "мені Президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Вже півроку його статистика голосувань – 15% від голосувань фракції", – сказав Арахамія, згідно з повідомленням видання "РБК-Україна".

Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, що політичної позиції не змінить.

"Скажу лише, ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але, ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом, в судах, парламенті, на вулицях, на сході та заході. Я буду серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю, і скажуть вам "ні", – написав Лерос.

Гео Лерос є зачинателем скандалу про корупцію в оточенні керівника Офісу Президента: він оприлюднював записи розмов про те, як брат Андрія Єрмака провадить переговори про торгівлю посадами. Наприкінці минулого тижня Леросу спалили автомобіль. У вівторок, реаґуючи на підпал машини, він виступив із трибуни на першому засіданні четвертої сесії Верховної Ради й гостро розкритикував Президента Зеленського.

"Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою "Зробимо їх разом" відрізняється від сумної реальності "Україна – це ти"! Замість обіцяного зняття недоторканності з Президента, депутатів та суддів недоторканними зробили тільки депутатів опозиції. Обіцянки [що не буде] жодних корочок та телефонного права – виявилося, не стосуються керівництва Офісу Президента України, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто. Єрмак телефоном роздає вказівки: на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на державні посади та кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником Президента навіть у рейдерському захопленні НАБУ", – обурився Лерос.

Депутат розкритикував позицію найближчого оточення Зеленського на переговорах із РФ, заявивши, що Єрмак через Кравчука та Фокіна "тестує заплановану зраду". "Боротьба з кумівством закінчилась ледве не в перший день призначення "кварталівця" Баканова головою СБУ, який за протекцію Зеленського [взяв] під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу... На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати Антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренції", – перелічив Лерос.

Гео Лерос додав, що пірамідку очолює сам Зеленський. "Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок. І ви стали порожнім місцем в історії. Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок – скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть з вами зустрічати наступну весну", – заявив він.