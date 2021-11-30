Депутат вийшов зі "Слуги народу" через призначення "регіонала" Шурми в ОП.

 

Народний депутат Роман Соха повідомив про те, що він виходить зі складу фракції "Слуга народу". Соха пояснив свій крок тим, що він не погоджується із кадровою політикою Президента, зокрема призначенням колишнього "регіонала" Ростислава Шурми заступником керівника Офісу Президента.

 

 

Про це Соха заявив з трибуни Верховної Ради 30 листопада, передає видання "Бабель".

 

"Ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя. Люди, які не були в політиці, не були дотичні до схем і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників. Сьогодні я бачу призначення Ростислава Шурми заступником глави Офісу Президента. Це колишній функціонер проросійського «Опозиційного блоку», він намагався зірвати вибори в Україні. Шурма – представник старої корупційної системи і бився за її збереження. У нас війна, а куратором економіки в ОП ставлять людину, яка має такий бекграунд і репутацію", – обурився Соха.

 

"Це не те, що ми обіцяли людям. Для мене Шурма – це остання крапля. Мені дуже соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста «Харківських угод» Руслана Демченка. Цих людей не має бути на держаних посадах", – додав нардеп.

 

24 листопада Соха написав у Facebook, що Ростислав Шурма під час першого та другого турів президентської кампанії 2019 року та під час позачергових парламентських виборів використовував усі законні та незаконні засоби, аби нашкодити виборчій кампанії "Зе-Команди!" у Запорізькій області.

 

Ростислав Шурма – колишній очільник Запорізької обласної організації партії "Опозиційний блок". Він працював гендиректором заводу "Запоріжсталь", фінансовим директором Макіївського металургійного заводу і заступником директора металургійного дивізіону холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова.

 

23 листопада Шурму призначили заступником керівника Офісу Президента. Він відповідатиме за економічний блок.

 

Роман Соха пройшов до парламенту у 75-му окрузі Запоріжжя. Він є членом комітету Ради з питань цифрової трансформації. До депутатства працював на керівних посадах у фінансових установах: обіймав посаду директора регіонального роздрібного центру Swedbank, був директором запорізької філії "Укрінбанку" і директором рекламного агентства "Еверест".

 

30.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Вчені попереджають про небезпеку нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу «Омікрон», який цього місяця з'явився у Південній Африці, містить низку загрозливих мутацій.
28.11.21 | | Наука
Cмерть у Петрополісі
Віталій Портников
Цвейг був біженцем, і це його ранило. Зрештою, він просто не зміг із цим жити.
28.11.21 | | Дискурси
Нова номенклатура на позначення мінералів
Офіційний список скорочень, якими позначають мінерали, повинен покласти край плутанині.
27.11.21 | | Наука
Хто очолить Німеччину?
У Німеччині сталося неймовірне: коаліціада, якій прогнозували затягнення щонайменше до кінця року, завершилася за менш ніж два місяці. І це при тому, що вперше в історії ФРН уряд формуватимуть три партії, одна з яких стала ледь не адвокатом України.
26.11.21 | | У світі
B/W і кольори життя ромів
Єва Райська
Фотопроєкт «Ромський дім. Життя спільноти у Дрогобичі» звертає увагу на стосунки всередині сімей та спільноти, нотуючи побут, фіксуючи щоденні ритуали й відпочинок, спиняючись на емоціях і переживаннях героїв.
26.11.21 | | Штука
А ми тую!..
Юрій Андрухович
Були молоді і геніальні друзі, феєричні акції, енергетична юна країна, зачудована сама собою і своєю чудесною з’явою
26.11.21 | | Дискурси
Голод проти незалежності
Станіслав Кульчицький
Мета сталінського "сокрушительного удара" полягала у створенні продовольчої пустки посеред зими. Це були не хлібозаготівлі, це було фізичне нищення голодом українських селян. Щоби не повстали під гаслами відродження УНР
26.11.21 | | Україна
Історія Європи (ХІ)
Артуро Перес-Реверте
Попри наші злочини, забуття і лиха, ми, європейці, у найкращому, що мали й маємо, є історичними внуками тих греків, які героїчно билися, захищаючи свій світ і свободу
25.11.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.