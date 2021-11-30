Депутат вийшов зі "Слуги народу" через призначення "регіонала" Шурми в ОП.

Народний депутат Роман Соха повідомив про те, що він виходить зі складу фракції "Слуга народу". Соха пояснив свій крок тим, що він не погоджується із кадровою політикою Президента, зокрема призначенням колишнього "регіонала" Ростислава Шурми заступником керівника Офісу Президента.

Про це Соха заявив з трибуни Верховної Ради 30 листопада, передає видання "Бабель".

"Ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя. Люди, які не були в політиці, не були дотичні до схем і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників. Сьогодні я бачу призначення Ростислава Шурми заступником глави Офісу Президента. Це колишній функціонер проросійського «Опозиційного блоку», він намагався зірвати вибори в Україні. Шурма – представник старої корупційної системи і бився за її збереження. У нас війна, а куратором економіки в ОП ставлять людину, яка має такий бекграунд і репутацію", – обурився Соха.

"Це не те, що ми обіцяли людям. Для мене Шурма – це остання крапля. Мені дуже соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста «Харківських угод» Руслана Демченка. Цих людей не має бути на держаних посадах", – додав нардеп.

24 листопада Соха написав у Facebook, що Ростислав Шурма під час першого та другого турів президентської кампанії 2019 року та під час позачергових парламентських виборів використовував усі законні та незаконні засоби, аби нашкодити виборчій кампанії "Зе-Команди!" у Запорізькій області.

Ростислав Шурма – колишній очільник Запорізької обласної організації партії "Опозиційний блок". Він працював гендиректором заводу "Запоріжсталь", фінансовим директором Макіївського металургійного заводу і заступником директора металургійного дивізіону холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова.

23 листопада Шурму призначили заступником керівника Офісу Президента. Він відповідатиме за економічний блок.

Роман Соха пройшов до парламенту у 75-му окрузі Запоріжжя. Він є членом комітету Ради з питань цифрової трансформації. До депутатства працював на керівних посадах у фінансових установах: обіймав посаду директора регіонального роздрібного центру Swedbank, був директором запорізької філії "Укрінбанку" і директором рекламного агентства "Еверест".