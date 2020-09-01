"Ви порожнє місце в історії": Депутат "Слуги народу" вилаяв Зеленського на засіданні ВР.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос заявив на засіданні Верховної Ради, що винуватцем розростання корупції в Україні, а також здачі позицій України в протистоянні з Росією є персонально Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Гео Лерос є зачинателем скандалу про корупцію в оточенні керівника Офісу Президента: він оприлюднював записи розмов про те, як брат Андрія Єрмака провадить переговори про торгівлю посадами. Наприкінці минулого тижня Леросу спалили автомобіль. Власне з цього приводу він і виступив перед депутатами на першому засіданні четвертої сесії.

"Мені очевидно, що країна рухається у прірву. У нас досі не з'явилося ніякої державної стратегії, бодай якогось плану на майбутнє. Соромно, але єдиним стратегічним документом, який може пояснити, куди рухається Україна, – доводиться вважати програму Президента Зеленського на сайті ЦВК", – почав Лерос.

Народний депутат бачить, що Україна реального Президента Зеленського не подібна на обіцянки із виборчої програми. "Давайте підведемо підсумки, чим країна мрій під назвою "Зробимо їх разом" відрізняється від сумної реальності "Україна – це ти"! Замість обіцяного зняття недоторканності з Президента, депутатів та суддів недоторканними зробили тільки депутатів опозиції. Обіцянки [що не буде] жодних корочок та телефонного права – виявилося, не стосуються керівництва Офісу Президента України, яке користується номерами прикриття для своїх приватних авто. Єрмак телефоном роздає вказівки: на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на державні посади та кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником Президента навіть у рейдерському захопленні НАБУ", – обурився Гео Лерос.

Депутат розкритикував позицію найближчого оточення Зеленського на переговорах із РФ, заявивши, що Єрмак через Кравчука та Фокіна "тестує заплановану зраду". "Боротьба з кумівством закінчилась ледве не в перший день призначення "кварталівця" Баканова головою СБУ, який за протекцію Зеленського [взяв] під контроль тіньову економіку, очолив незаконний обіг спирту, наркотиків, контрабанду, торгівлю з ОРДЛО, рекет та рейдерство бізнесу... На додачу Президент призначив сестру своєї сусідки, на яку записаний його маєток в Італії, керувати Антимонопольним комітетом, який покликаний створити обіцяну свободу конкуренції", – перелічив Лерос.

Представник "Слуги народу" ствердив, що схеми нової команди в енергетиці уже перевершують махінації на кшталт "Роттердам+" (при цім Гео Лерос скаламбурив зі словами "плюс" і "мінус", як це робив раніше і Зеленський).

Бунтівний депутат обурений відсутністю обіцяних конкурсів при відборі до державих компаній – бо до влади беруть "люстрованих, зашкварених, махрових корупціонерів".

Гео Лерос певен, що цілу пірамідку очолює саме Зеленський. "А як може бути по-іншому, якщо замість обіцяних нових облич до Ради прийшли клани Януковича? Які тепер очолюєте ви, пане Президенте. Ви несете персональну відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиційних політичних організацій", – обурився депутат.

Він звернувся до Зеленського: "Пане Президенте, погодьтесь, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок. І ви стали порожнім місцем в історії. Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок – скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть з вами зустрічати наступну весну".

Наостанок Лерос процитував гучно тиражовану фразу Зеленського з його дебатів із Порошенком: "У мене до вас лише одне запитання: вам не соромно?".

Виступ Гео Лероса обурив "Слугу народу". Депутати "СН" ініціювали збір підписів з метою виключити нардепа з фракції. Як повідомила депутатка Ірина Верещук, вже щонайменше дві третини парламентарів прагнуть позбутися колеги. "Кажуть, що наразі йдеться про 70% фракції", – сказала Верещук журналістам.