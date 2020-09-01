Вища рада правосуддя залишилила Вовка керувати Окружним судом.

 

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Павла Вовка від посади голови Окружного адміністративного суду Києва. Нагадаємо, Вовк є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро, в котрому його підозрюють у спробі захопити судову владу в Україні.

 

Про рішення ВРП у вівторок повідомив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

 

 

Зі слів Шабуніна, Рада правосуддя прийняла своє рішення одноголосно.

 

Віталій нагадав про те, що Вища рада правосуддя та сам Окружний адміністративний суд Києва працюють під покровом Президента Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака.

 

Антикорупційна організація "Transparency International Ukraine" уточнює, що ВРП повернула без розгляду клопотання про тимчасове відсторонення Вовка "аргументуючи це тим, це тим, що йому неналежним чином вручили підозру".

 

"Таким чином Вовк та його колеги, яких підозрюють у створенні злочинної організації та захопленні влади через вплив на органи правосуддя, продовжать чинити правосуддя в скандальному Окружному адміністративному суді Києва. І суддівське самоврядування не бачить в цьому проблеми та достатньо доказів для відсторонення фігурантів цієї справи... Це в черговий раз демонструє потребу судової реформи в Україні, яка має початися з реформи Вищої ради правосуддя", – констатували у Transparency International.

 

В організації зазначають, що засідання ВРП було фактично закритим – журналістів та представників громадських організацій до зали не пустили, покликаючись... на карантинні обмеження. Жодної онлайн-трансляції також не велося, а перед будівлею Вищої ради правосуддя виставили кордон гвардії.

 

НАБУ просило про відсторонення Вовка від здійснення правосуддя на час проведення розслідування щодо записів з його кабінету.

 

Перед засіданням ВРП Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові записи за участю керівництва Окружного адміністративного суду Києва. Ці записи свідчать про те, що керівництво суду має вплив на Вищу раду правосуддя.

 

 

01.09.2020

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