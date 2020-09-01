"Усе розглянути і по можливості ухвалити": ВР зібралася на четверту сесію.

У Верховній Раді України у вівторок 1 вересня відкрилася четверта сесія.

Голова ВР Дмитро Разумков сказав у виступі перед народними депутатами, що перший рік роботи цього скликання був непростим, але й наступний не буде легким, передає УНІАН.

"Перед нами будуть стояти важливі питання і в подальшому. Мабуть, три з головних, які зараз можна визначити, – це друга хвиля коронавірусу... Інше питання, яке також тягнеться і пов'язане з першим, – це глобальна економічна криза. У нас з вами на цій сесії буде великий виклик – це державний бюджет України на 2021 рік", – сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що парламент та уряд своєчасно зроблять усе залежне від них для ухвалення бюджету. "Третє питання, яке також буде серйозним викликом для Верховної Ради 9-го скликання в цій сесії, – це місцеві вибори. І я зараз говорю не про те законодавство, яке ми ухвалити, і про ті зміни, які ще необхідно буде зробити, я говорю про політику. Верховна Рада завжди була, є і буде політичним органом. Завжди при прийнятті рішень буде політичний аспект. Але мені б дуже хотілося, щоб навіть під час виборчої кампанії всі добре розуміли, що вибори проходять, а повага людей буде залишатися або не буде залишатися з нами", – зазначив Разумков.

Він висловив сподівання, що державницька позиція переважить клопіт з рейтингами. "Буде багато ще завдань, які будуть стояти перед нами. І згідно того плану робіт, який був затверджений Верховною Радою в минулій сесії. Я розумію, що коронавірус, інші виклики, які стоять перед державою, будуть нам заважати в повному обсязі його виконати. І в першу чергу, це буде пов'язано з часом... Але я впевнений, що ми зробимо максимально можливе, щоб усе це розглянути і по можливості ухвалити", – зазначив спікер.