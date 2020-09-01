Степанов вважає, що влада ідеально збалансувала карантин.

 

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що влада досягнула ідеального балансу з карантином. Наразі уряд керується принципом "не зупиняти країну".

 

Про це Степанов сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

 

 

"Ми на сьогодні в умовах адаптивного карантину залежно від рівня небезпеки... Якщо червоний рівень небезпеки – це найсуворіші обмеження, коли припиняють роботу громадський транспорт, школи і ТРЦ. Але ми пішли до того, щоб не зупиняти країну", – сказав він.

 

Водночас Степанов відмовляється називати тотальний каратин помилкою: з його слів, навесні "ми розірвали цей ланцюг і збили передачу інфекції, першу хвилю".

 

"В нас не було ситуації, яка була в західноєвропейських країнах. Ми змогли підготувати систему надання допомоги хворим на COVID-19… В умовах адаптивного карантину дуже важливо виконувати правила. Ми знайшли ідеальний баланс між карантинними правилами, обмеженнями, які вводяться залежно від епідеміологічної ситуації, і життям країни", – зауважив глава МОЗ.

 

Тимчасом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує збільшення добової кількості випадків ковіду до 3 тисяч.

 

"Сьогодні у нас від 2000 до 2500 хворих щодня. За прогнозами до кінця вересня – початку жовтня ця цифра зросте до 3000 захворілих щодня", – заявив Шмигаль в ефірі на телеканалі "1+1".

 

З його слів, результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.

 

01.09.2020

До теми

Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20 | | Наука
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20 | | Наука
Посáди і засáди
Юрій Андрухович
Кравчука зробилося всюди повно. Причому в найгіршій із версій – угодовській, щоб не сказати колаборантській.
28.08.20 | | Дискурси
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20 | | Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20 | | У світі
Шляхетність
Ілько ЛЕМКО
У нього було все: європейська слава, любов публіки, гроші і всі радощі життя. Але ось ворог напав на його країну, і він, ані хвилини не вагаючись, пішов воювати. І куля снайпера скосила цого...
28.08.20 | | Україна
Біль і розпач у вільному доступі
Автор книги "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року" виклав в онлайн документи зі львівських архівів, що лягти в основу дослідження.
27.08.20 | | Галичина
Вони посеред нас
Тарас Прохасько
Ще мій дзядьо говорив про певну категорію людей, які хочуть добре їсти, нічого не робити і бити інших. З таких формуються усі загони особливого призначення усіх країн світу.
27.08.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.