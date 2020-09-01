Степанов вважає, що влада ідеально збалансувала карантин.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що влада досягнула ідеального балансу з карантином. Наразі уряд керується принципом "не зупиняти країну".

Про це Степанов сказав в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Ми на сьогодні в умовах адаптивного карантину залежно від рівня небезпеки... Якщо червоний рівень небезпеки – це найсуворіші обмеження, коли припиняють роботу громадський транспорт, школи і ТРЦ. Але ми пішли до того, щоб не зупиняти країну", – сказав він.

Водночас Степанов відмовляється називати тотальний каратин помилкою: з його слів, навесні "ми розірвали цей ланцюг і збили передачу інфекції, першу хвилю".

"В нас не було ситуації, яка була в західноєвропейських країнах. Ми змогли підготувати систему надання допомоги хворим на COVID-19… В умовах адаптивного карантину дуже важливо виконувати правила. Ми знайшли ідеальний баланс між карантинними правилами, обмеженнями, які вводяться залежно від епідеміологічної ситуації, і життям країни", – зауважив глава МОЗ.

Тимчасом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує збільшення добової кількості випадків ковіду до 3 тисяч.

"Сьогодні у нас від 2000 до 2500 хворих щодня. За прогнозами до кінця вересня – початку жовтня ця цифра зросте до 3000 захворілих щодня", – заявив Шмигаль в ефірі на телеканалі "1+1".

З його слів, результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.