Балух і Сущенко братимуть участь у виборах із "Європейською солідарністю".

Колишні в’язні Кремля Роман Сущенко і Володимир Балух братимуть участь у місцевих виборах від партії “Європейська солідарність”.

Про це заявив лідер партії Петро Порошенко під час з'їзду, передає УНІАН.

“Команди в обласні та міські ради очолять знакові особистості. Серед них – політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух”, – сказав Порошенко.

Він не уточнив, до яких саме місцевих рад вони балотуватимуться.

Сущенко під час виступу перед делегатами з’їзду зазначив: “Для мене велика честь бути сьогодні на цьому майданчику. Після звільнення я вирішив зачекати, осмислити все і усвідомити деякі серйозні речі. Сьогодні я пишаюся, що завдяки вам я вижив і сьогодні тут, серед вас. Я поділяю цінності “Європейської солідарності”.