Харківщина випереджає Франківщину та Рівненщину за загальною кількістю випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2088 нових випадків COVID-19. Відтак уже п'ятий день поспіль статистика не опускається нижче двох тисяч добових захворювань. Загальна кількість діагнозів зросла до 123 303.

Про це йдеться в даних, поширених у вівторок Радою національної безпеки та оборони.

Найбільше добових випадків виявили у Харківській (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180) областях і в Києві (176). Також понад сотню добових захворювань зафіксували в Івано-Франківській (169) та Чернівецькій (117) областях.

За загальною кількістю захворювань Харківська область (9338 випадків) уже випередила Рівненщину (9269) і при збереженні теперішньої динаміки скоро випередить Івано-Франківщину (9348), відтак стане четвертим за загальним числом захворювань регіоном в Україні.

Найбільше діагнозів COVID-19 поставили на Львівщині (14 703), в Києві (13 546) та на Чернівеччині (10 420).

За добу констатували смерть 48 людей (максимальний показник за час пандемії – 49). Загальна кількість летальних випадків – 2605.