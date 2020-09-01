Харківщина випереджає Франківщину та Рівненщину за загальною кількістю випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2088 нових випадків COVID-19. Відтак уже п'ятий день поспіль статистика не опускається нижче двох тисяч добових захворювань. Загальна кількість діагнозів зросла до 123 303.

 

Про це йдеться в даних, поширених у вівторок Радою національної безпеки та оборони.

 

 

Найбільше добових випадків виявили у Харківській (262), Одеській (211), Львівській (193), Тернопільській (180) областях і в Києві (176). Також понад сотню добових захворювань зафіксували в Івано-Франківській (169) та Чернівецькій (117) областях.

 

За загальною кількістю захворювань Харківська область (9338 випадків) уже випередила Рівненщину (9269) і при збереженні теперішньої динаміки скоро випередить Івано-Франківщину (9348), відтак стане четвертим за загальним числом захворювань регіоном в Україні.

 

Найбільше діагнозів COVID-19 поставили на Львівщині (14 703), в Києві (13 546) та на Чернівеччині (10 420).

 

За добу констатували смерть 48 людей (максимальний показник за час пандемії – 49). Загальна кількість летальних випадків – 2605.

 

01.09.2020

До теми

Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20 | | Наука
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20 | | Наука
Посáди і засáди
Юрій Андрухович
Кравчука зробилося всюди повно. Причому в найгіршій із версій – угодовській, щоб не сказати колаборантській.
28.08.20 | | Дискурси
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20 | | Штука
Анкара-Атени: вуглеводневий конфлікт
Максим МУЛЯР
Між Грецією та Туреччиною ледь не дійшло до збройної сутички. На кону велетенські поклади нафти й газу в Середземному морі.
28.08.20 | | У світі
Шляхетність
Ілько ЛЕМКО
У нього було все: європейська слава, любов публіки, гроші і всі радощі життя. Але ось ворог напав на його країну, і він, ані хвилини не вагаючись, пішов воювати. І куля снайпера скосила цого...
28.08.20 | | Україна
Біль і розпач у вільному доступі
Автор книги "Львів: кінець ілюзій. Оповідь про листопадовий погром 1918 року" виклав в онлайн документи зі львівських архівів, що лягти в основу дослідження.
27.08.20 | | Галичина
Вони посеред нас
Тарас Прохасько
Ще мій дзядьо говорив про певну категорію людей, які хочуть добре їсти, нічого не робити і бити інших. З таких формуються усі загони особливого призначення усіх країн світу.
27.08.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.