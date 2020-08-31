Партія Зеленського висунула коміка Філімонова в бурмистри Одеси.

 

Президентська партія "Слуга народу" продовжує використовувати "гумористичні" соціальні ліфти: з'їзд "СН" висунув коміків кандидатами в міські голови у низці міст. Зокрема, в Одесі балотуватиметься ведучий старої програми "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов, а в Тернополі – Віктор Гевко.

 

     

 

Олег Філімонов розповів "Радіо Свобода" розповів, що отримав пропозицію піти в бурмистри Одеси від Президента Зеленського приблизно три місяці тому під час неформальної зустрічі.

 

"Я маю сказати, що я досить довго думав. Але я ухвалив рішення, що я піду", – сказав Філімонов.

 

Два місяці тому, наприкінці червня, Зеленський присвоїв Філімонову звання народного артиста України.

 

Зеленський сказав на партійному з'їзді, що вважає майбутні місцеві вибори визначальними для України.

 

"Попереду у нашої країни місцеві вибори, дуже важливі, дуже складні та дуже визначальні", – заявив він.

 

Президент додав, що сьогодні здійснює поїздки Україною і презентує стратегії розвитку кожного регіону України. "Ми точно знаємо, що наша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішним буде кожен її регіон. В центрі цієї історії – людина. Саме ти: киянин, галичанин, одесит, луганчанин або закарпатець, немає різниці", – цитує УНІАН.

 

На з'їзді зачитали список кандидатів у міські голови:

 

Кандидатом у мери Вінниці є голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

 

Дніпро – головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

 

Житомир – ректор "Житомирської політехніки" Віктор Євдокимов.

 

Запоріжжя – перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Віталій Тишечко.

 

Івано-Франківськ – юрист-консультант, директор приватних компаній Олександр Богачов. 

 

Київ – народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук.

 

Кривий Ріг – генеральний директор ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" Дмитро Шевчик.

 

Кропивницький – фінансист, банкір Ольга Ковальова-Алокілі.

 

Львів – лікар, депутат Львівської міської ради Тарас Кльофа.

 

Миколаїв – підприємець, громадський діяч Тетяна Домбровська.

 

Одеса – доктор філологічних наук, підприємець, педагог Олег Філімонов. 

 

Полтава – підприємець Сергій Іващенко.

 

Рівне – голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

 

Суми – народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Рябуха.

 

Слов'янськ – депутат Слов'янської міськради Ольга Алтуніна.

 

Тернопіль – актор, сценарист Віктор Гевко.

 

Ужгород – громадський діяч, радник голови Закарпатської облдержадміністрації, депутат Ужгородської міської ради Віктор Щадей.

 

Харків – голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

 

Херсон – ректор Херсонського державного аграрно-економічного університету Юрій Кирилов.

 

Хмельницький – професор, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук.

 

Черкаси – підприємець Віталій Ільченко.

 

Чернівці – голова Чернівецького обласного осередку партії "Слуга народу" Віталій Другановський.

 

Чернігів – депутат Чернігівської міської ради, голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин Юрій Тарасовець.
 

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