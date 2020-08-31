Презентували збірку поезій Ігоря Калинця для дітей.

У Львові в понеділок, 31 серпня, працівники Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою провели онлайн-презентацію книги «Ігор Калинець – дітям», під час якої вірші автора декламували діти в Україні та дорослі шанувальники з діаспори.

Фото www.apriori.lviv.ua

У книзі, яка вийшла в серії видавництва «Апріорі», присвяченій видатним українським поетам різних епох, зібрані кращі вірші Ігоря Калинця, написані для дитячої аудиторії у різні часи. Збірку поет присвятив своєму маленькому правнукові Теодорові, який із онукою Ганною мешкає у Швеції.

«Чесно кажучи, для дітей тяжко писати, особливо тяжко писати для своєї дитини. Для своєї дочки я писав віршики з Сибіру, коли був там в ув'язнені. І до цієї збірки також увійшли ці вірші. Тоді це було легше, ніж коли я опинився на волі у Львові. Але я продовжував писати для дітей. У мене набралося до 30 книжок для дітей на різні теми, з різними ілюстраціям. Для “Апріорі” я взяв по трошки з кожної книжки. Над малюнками працювала художниця, яка вже давно ілюструє мої книжки. Мені дуже тяжко повірити, що ось так можна одночасно зібратися з різних куточків України, але я тішуся такій можливості», – розповів Ігор Калинець.

Педагог Оксана Галаник зазначила, що зараз поезія Калинця не включена до шкільної програми з української літератури, хоч раніше її вивчали у шостих класах. Вона зазначила, що знайомить учнів із творчістю Ігоря Калинця, зокрема на уроках з краєзнавства, оскільки його поезія легко сприймається дітьми і водночас має велике виховне значення.

Директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Романа Іваничука Тетяна Пилипець зазначила, що Ігор Калинець є живим класиком. За її словами, сучасний Львів не можливо уявити, без літературного маестро, чия творчість дає справжню духовну наснагу.

«Думаю, вчителі, навпаки, зроблять родзинкою те, що Ігор Калинець не є в офіційній програмі, бо приналежність до неї у свідомості школярів накладає клеймо «немодно». Тим часом постать Ігоря Калинця та його творчість доробок сьогодні можна подавати як добротну альтернативу, і це може бути особливий промоційний хід для популяризації», – зазначила вона.

За інформацією упорядників збірки, у книжці «Калинець – дітям» перед читачем постає відтворений засобами соковитої поетичної мови дивовижний у своєму розмаїтті навколишній світ. Зітканий із глибинних українських, загалом людських архетипів, він творить і живить душу людини, що відчуває себе часткою великої Цілості – Божої краси. У тонкій чуттєвості, якою світиться тут кожен образ, – від земної росинки й до небесної веселки – вчувається й несхитність духу, готовність обороняти своє, рідне: свою історію, свою духовність, свою землю.

Фото: wikimedia.org