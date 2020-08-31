Балтійські держави оголосили Лукашенка персоною нон ґрата.

Окрім нього, запроваджено санкції ще щодо 29 офіційних осіб Білорусі.

Латвія, Литва та Естонія оголосили в понеділок, 31 серпня, персонами нон ґрата 30 громадян Білорусі. У їхньому числі виявився президент республіки Олександр Лукашенко і його старший син Віктор, а також працівники адміністрації президента, ЦВК, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Генпрокуратури, Слідчого комітету, КДБ Білорусі та інших відомств. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.BY . Переліченим особам, зокрема, заборонено перетинати кордони балтійських держав.

Фігурантів «чорного списку» визнано такими, що «особистими діями організовували фальсифікації на президентських виборах і підтримували насильницьке придушення мирних протестів», – пояснено, наприклад, в заяві МЗС Латвії.

«Цими санкціями ми показуємо, що дуже поважно ставимося до порушень прав людини в Білорусі. У той же час ми вважаємо важливим не карати народ Білорусі», – сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Президент Литви Ґітанас Науседа, анонсуючи запровадження санкцій, розповів, що це буде лише початкова версія списку, «без сумніву, цей список в майбутньому буде доповнюватися новими людьми і представниками влади».





Стало також відомо, що кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Ціхановська, котру вважають лідеркою білоруської опозиції, виступить в п'ятницю, четвертого вересня, в Раді Безпеки ООН. Про це повідомив її прессекретар. Ціхановська звернеться до членів ради за допомогою відеозв'язку на запрошення Естонії, яка на даний момент є членом цього органу ООН на непостійній основі.