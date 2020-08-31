Бойовики відкрили вогонь під Мар'їнкою.

Протягом 30 серпня окупаційні війська Російської Федерації, всупереч оголошеному перемир’ю, двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

“Поблизу Мар’їнки українські воїни відмітили декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації”, – йдеться в зведенні.

Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостей у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументували проліт ворожого квадрокоптера.

“Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання”, – зазначили в штабі.

Усі ці провокації противника не загрожували українським оборонцям, тому бійці ЗСУ зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.