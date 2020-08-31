Добова статистика ковіду вперше перетнула дві тисячі за підсумками вихідного.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2141 новий випадок коронавірусного захворювання – найбільшу кількість захворювань за підсумками вихідного дня за весь час пандемії.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Радою національної безпеки та оборони.
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Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в Києві – 277 захворювань за добу. Хвороба інтенсивно поширюється в Одеській (189 нових випадків), Харківській (187), Івано-Франківській (185), Чернівецькій (158), Львівській (154), Тернопільській (149), Чернігівській (117) областях.
Загальна кількість захворювань зросла до 121 215.
За час пандемії померло 2557 осіб. Упродовж доби – 30 смертей.
Загалом, одужало 57 114 пацієнтів. Активних випадків хвороби – 61 544.
31.08.2020