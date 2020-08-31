Галицькі хроніки COVID-19: 31 серпня.

Станом на 09:00 31 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 29 703 хворих на COVID-19. За минулу добу – 468 нових випадків: 165 – на Івано-Франківщині, 154 – на Львівщині (провели 807 ПЛР-тестів) та 149 – на Тернопіллі.



За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: 5 людей померло на Львівщині, 1 – на Івано-Франківщині і двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 серпня (09:00): 6014 випадків, 149 нових

Тернопіль – 56 осіб

Бережанський район – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 29 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

31 серпня (09:00): 14 510 випадків, 154 нові

Львів – 78 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 9 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовкiвський район – 8 осіб

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 3 особи

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 3 особи

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

31 серпня (09:00): 9179 випадків, 165 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.