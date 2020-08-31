Галицькі хроніки COVID-19: 31 серпня.

Станом на 09:00 31 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 29 703 хворих на COVID-19. За минулу добу – 468 нових випадків: 165 – на Івано-Франківщині, 154 – на Львівщині (провели 807 ПЛР-тестів) та 149 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: 5 людей померло на Львівщині, 1 – на Івано-Франківщині і двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 серпня (09:00): 6014 випадків, 149 нових
Тернопіль – 56 осіб
Бережанський район – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 29 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 серпня (09:00): 14 510 випадків, 154 нові
Львів – 78 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 9 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовкiвський район – 8 осіб
Золочівський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 3 особи
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 3 особи
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 серпня (09:00): 9179 випадків, 165 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
31.08.2020