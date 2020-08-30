Галицькі хроніки COVID-19: 30 серпня.

Станом на 09:00 30 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 29 235 хворих на COVID-19. За минулу добу – 519 нових випадків: 171 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині (провели 910 ПЛР-тестів) та 160 – на Тернопіллі (провели 1313 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині і троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 серпня (09:00): 5865 випадків, 160 нових
(за даними «Тернопільський ОЛЦ» – 159 нових випадків)
Тернопіль – 39 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 6 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 серпня (09:00): 14 356 випадків, 188 нових
Львів – 82
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 серпня (09:00): 9014 випадки, 171 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.08.2020