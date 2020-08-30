Галицькі хроніки COVID-19: 30 серпня.

Станом на 09:00 30 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 29 235 хворих на COVID-19. За минулу добу – 519 нових випадків: 171 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині (провели 910 ПЛР-тестів) та 160 – на Тернопіллі (провели 1313 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині і троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 серпня (09:00): 5865 випадків, 160 нових

(за даними «Тернопільський ОЛЦ» – 159 нових випадків)

Тернопіль – 39 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 6 осіб

Шумський район – 11 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

 

 

30 серпня (09:00): 14 356 випадків, 188 нових​

Львів – 82

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

 

 

30 серпня (09:00): 9014 випадки, 171 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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