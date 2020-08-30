Помпео застеріг Зеленського від продажу "Мотор Січ" китайцям.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео у своїй розмові із Президентом України Володимиром Зеленським висловив застереження щодо можливого продажу запорізької компанії "Мотор Січ" китайцям.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

"Секретар Помпео висловив стурбованість США з приводу злоякісних інвестицій КНР в Україну, включаючи зусилля Пекіна щодо придбання виробника двигунів Motor Sich", – заявили в дипломатичному відомстві США.

Офіційний Вашингтон підтвердив, що Помпео та Зеленський обговорили: річницю здобуття Незалежності, підтримку Сполученими Штатами української демократії та реформ, події в Білорусі, боротьбу з ковідом, становище на Донбасі, суверенітет України над Кримом – тобто всі ті теми, про котрі звітувався і Офіс Президента. Водночас, ОП ані словом не обмовився про "Мотор Січ".