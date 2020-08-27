Державний департамент США наздогнав Зеленського у Кривому Розі.

 

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Майк Помпео відбули телефонну розмову, під час котрої обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.

 

Бесіда відбулася під час поїздки Зеленського до Кривого Рогу в середу. На малій батьківщині Президент планував взяти участь у церемонії початку першого матчу футбольного клубу "Кривбас", відродженого за його проханням. Початок гри затримали через спізнення Зеленського на годину. Як пояснив Офіс Президента: саме через переговори із Помпео керівник держави не потрафив прибути вчасно.

 

 

Майк Помпео під час телефонного контакту з Кривим Рогом привітав Україну та весь український народ з 29-ою річницею Незалежності.

 

Зеленський відзначив важливість фінансової допомоги від США для підтримання стабільності економіки й державних фінансів України. Керівник держави наголосив на винятково важливому значенні для України співпраці зі США у сфері безпеки та вжиття заходів для забезпечення її реалізації.

 

Президент поінформував державного секретаря про зусилля української сторони для досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі. "31 день триває режим «тиші» на Донбасі. На щастя, бойових втрат серед наших військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці – Європи й вашій", – додав Зеленський.

 

Співрозмовники обмінялися думками з низки міжнародних питань, зокрема в межах обговорення ситуації в Білорусі. "Головне – щоб у Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалася й не планує втручатися у вибори будь-якої держави", – наголосив Володимир Зеленський. Він також висловив надію, що воля білоруського народу "буде реалізована найближчим часом".

 

Президент підкреслив, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес і "будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних супротивників України та США".

 

У Кривому Розі Зеленський також зустрівся із заступником державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівеном Біганом. Як свідчить пресова служба ОП, Біган прибув на малу батьківщину Президента "заради цієї зустрічі".

 

 

Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах.

 

Заступник держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня. 

 

Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.

 

Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.

 

Тим часом, Офіс Президента висловив невдоволення кепкуванням соціальних мереж зі запізнення Зеленського. "Зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яку з розумінням сприймає будь-яке демократичне суспільство", – дорікає свита Зеленського.

 

 

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