Трамп оголосив про намір іти в президенти 2024 року.

Експерти зауважили, що заява Трампа пролунала доволі незвично завчасно як для політичних традицій США.

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір балотуватися на президентських виборах 2024 року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Його помічники вже подали офіційну заявку на участь у виборах. А сам експрезидент звернувся до своїх прихильників, які зібралися біля його резиденції у Флориді.

«Щоб зробити Америку знову великою, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів. Повернення Америки починається прямо зараз!» – проголосив Трамп під гучні овації присутніх.

Він з гордістю описав свою президентську каденцію з 2017 до 2021 року. «У ці короткі чотири роки у всіх все було чудово. Усі процвітали, як ніколи раніше», – запевнив Трамп. Він розповів, що на момент його звільнення з посади економіка стрімко відновлювалася після спаду, викликаного епідемією коронавірусу. «Тепер ми – країна, яка перебуває в занепаді», – понарікав Трамп, нагадавши про різке зростання інфляції в країні, яка досягла максимального значення за останні 40 років.

Трамп, звісно, розкритикував чинного президента США Джо Байдена за те, що той, за його словами, «поставив країну на межу ядерної війни через нездатність упоратися з конфліктом в Україні». «Навіть буквально сьогодні до Польщі прилетіла ракета, ймовірно, запущена Росією. Люди абсолютно розлючені і перебувають у сум'ятті. Вони дуже розгнівані», – бідкався Дональд Трамп. Він пообіцяв «завдати поразки радикальним лівим з Демократичної партії, які намагаються зруйнувати нашу країну зсередини».

Як зазначають оглядачі, Трамп зробив свою заяву значно раніше, ніж зазвичай, навіть у країні, яка відома своєю тривалою президентською кампанією. Вони припустили, що таким чином експрезидент намагається перешкодити зробити заявку на висування від Республіканської партії іншим можливим претендентам-однопартійцям. Наприклад губернаторові Флориди Рону ДеСантісу (Ron DeSantis) чи ексвіцепрезидентові Майкові Пенсу (Mike Pence). Серед інших потенційних кандидатів у президенти від Республіканської партії – губернатор Вірджинії Ґленн Янкін (Glenn Youngkin), губернатор Техасу Ґреґ Ебботт (Greg Abbott), колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі (Nikki Haley) та колишній держсекретар Майк Помпео (Mike Pompeo).