РНБО постановила націоналізувати "Мотор-Січ".

 

Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні у четвер розглянула питання про повернення підприємства "Мотор Січ" у власність державі.

 

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки, повідомляє "Укрінформ".

 

 

"Йдеться про підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі. На сьогодні ухвалене відповідне рішення, згідно з яким підприємство "Мотор Січ" буде повернене українському народу, у власність української держави у конституційний спосіб найближчим часом", – сказав Данілов.

 

Він заявив: кожен випадок, коли підприємства оборонно-промислового компресу дивним чином опинялися у приватних руках, розглядатиметься окремо. "І якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, у законний спосіб ми будемо це робити (повертати, – Z). Ті люди, які вклали гроші, ті люди, які вкладали інвестиції у ці підприємства, обов'язково отримають відповідну компенсацію. Це робиться для національної безпеки країни", – сказав секретар РНБО.

 

Раніше Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та трьох розташованих у Китаї компаній – 8 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Під санкції потрапила також компанія з Британських Віргінських островів.

 

8 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

 

Також у січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ". Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

 

На початку серпня 2020 року українська група DCH повідомила про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

 

6 серпня АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.

 

4 вересня китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ – Notice of Investment Dispute – про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол.

 

12.03.2021

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