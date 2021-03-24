Зеленський ввів у дію непублічне рішення РНБО часів Порошенка щодо "Мотор Січ".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію непублічне рішення Ради національної безпеки і оборони щодо акціонерного товариства "Мотор Січ".

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування", введеного в дію указом президента України від 6 березня 2018 року №58" (додається, для службового користування)", – повідомляється в документі.

В указі також зазначено, що контроль за виконанням рішення належить покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ від 6 березня 2018 року №58 також спрямований лише для службового користування.

У березні 2018 року тодішній голова міжвідомчої комісії з питань ОПК при РНБО, заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юрій Бровченко повідомив аґенції "Інтерфакс-Україна", що вжиті тоді заходи були спрямовані на забезпечення стабільної роботи всього авіапрому, зокрема й ПАТ "Мотор Січ". З його слів, відкрите у вересні 2017 року розслідування Служби безпеки України про законність продажу контрольного пакета акцій "Мотор Січ" власникові китайської Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. було не завершено.

Через три роки це розслідування все ще триває. Секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання 11 березня цього року заявив, що "Мотор Січ" повернуть українському народу. "Буде повернено у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом", – сказав він.

Служба безпеки України 20 березня повідомила, що Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс і 100% акцій АТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) і вирішив передати майно в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для подальшого передання державному керівникові.

СБУ уточнило, що здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямами. Перше – за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 14, 15, 111 і 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ). Друге – за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 209, 212 і 364 КК України. У ньому досліджуються порушення законодавства при первинній приватизації та подальшій незаконній концентрації акцій.

Представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявляв, що Китай вимагає від України захищати законні інтереси китайських інвесторів у зв'язку з рішенням про націоналізацію підприємства "Мотор Січ", понад 50% акцій якого належать китайським компаніям.

Китайські акціонери "Мотор Січ" ініціювали арбітраж проти держави Україна в грудні 2020 року на $3,6 млрд. Вони стверджують, що українська влада експропріювала їхні інвестиції, а також порушила інші їхні права, передбачені міжурядовою угодою про заохочення і взаємний захист інвестицій між Україною і Китаєм від жовтня 1992 року. Інтереси китайських позивачів представляють міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper і Bird&Bird.

Згідно з даними джерела в уряді України, нині близько 75% акцій "Мотор Січ" уже належать групі китайських власників, і якась частина спірного пакета акцій є заставою з фінансування, наданого, зокрема, China Development Bank.