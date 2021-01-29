Зеленський затвердив санкції проти китайського інвестора "Мотор Січі".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкційні заходи. Вони, зокрема, поширюються на китайську компанію Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів "Мотор-Січ".

Президентський указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони.

Одне з рішень РНБО, як випливає з указу, засекречене: "Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: 1) фізичних осіб згідно з додатком 1; 2) юридичних осіб згідно з додатком 2. 3. Таємно", – йдеться в указі.

У першому додатку, оприлюдненому на сайті Президента, згадане ім’я громадянина Китаю Ван Цзіна. Санкції щодо нього запроваджуються на три роки, зокрема, йдеться про блокування активів, обмеження торговельних операцій.

В оприлюдненому списку юридичних осіб, щодо яких санкції також вводять на три роки, є чотири компанії: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР), Beijing Xinwei Technogoly group (Пекін, Китай).

Санкції проти юридичних осіб передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів польтів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Згідно з документом, уряд, Служба безпеки і Національний банк України забезпечать "реалізацію і моніторинг ефективності санкцій", а українське МЗС проінформує Євросоюз і США про запровадження нових обмежень, а також «поставить перед ними питання про застосування» аналогічних заходів.

Як нагадує "Радіо Свобода", у січні США звинуватили китайську компанію Skyrizon у загрозі своїй нацбезпеці і запровадили санкції проти неї.

5 грудня компанія Skyrizon ("дочка" китайської Beijing Xinwei Technology Group), яка придбала акції компанії "Мотор Січ", оголосила, що судитиметься з Україною. Причиною є арешт, який наклали на акції три роки тому та який не дає китайцям розпоряджатися купленим авіабудівним підприємством.

Як заявив український партнер китайців, бізнесмен Олександр Ярославський, вони мають намір стягнути з України 3,5 мільярди доларів. Акції "Мотор Січі", викуплені китайцями, перебувають під арештом вже три роки, а цю угоду розслідують СБУ та Антимонопольний комітет.

"Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства "Мотор Січ", продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.

До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном "Укроборонпром": він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.