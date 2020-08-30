В Україні дві тисячі нових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 2096 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань сягло 2096. 

 

Про це йдеться в даних, поширених у неділю Радою національної безпеки та оборони.

 

Динаміка поширення COVID-19. Ковзне середнє за сім діб

 

Найбільше добових випадків виявили у Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148), Хмельницькій (105) областях і в Києві (109).

 

За підсумками 29 серпня найбільше активних носіїв хвороби зафіксовано на Львівщині (9657), у Києві (8574), на Івано-Франківщині (5550), Харківщині (5464) та Одещині (5205).

 

Загальне число активних захворювань – 59 813.

 

Упродовж доби померло 35 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 2527.

 

30.08.2020

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