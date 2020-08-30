У Німеччині ковід-дисиденти скандували «Путін! Путін!» і штурмували Бундестаґ.

Поліція заарештувала три сотні учасників акції, головним чином – правих радикалів.

У неділю, 29 серпня в Берліні відбулася масова акція протесту проти карантинних обмежень, запроваджених урядом у зв’язку з пандемією COVID-19. Демонстрація проходила головним чином мирно. Проте під вечір частина радикально налаштованих протестувальників влаштували безлади під посольством Росії та біля будівлі Бундестаґу. Про це повідомило видання Tagesspiegel.

Біля російського посольства, яке розташоване на вулиці Унтер-ден-Лінден, дійшло до сутичок протестувальників з поліцією. Як повідомив міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель (Andreas Geisel), близько двох тисяч правих радикалів, головним чином з руху Reichsbürger молодіжного крила ксенофобської партії «Альтернатива для Німеччини» заблокували вулицю перед посольством. Протестувальники скандували: «Путін! Путін!». Проте ніхто з учасників протесту не зміг пояснити, що означало це скандування. У деяких демонстрантів були російські триколори та прапори невизнаних донбаських республік.

Коли поліціянти спробували відтіснити демонстрантів і розблокувати вулицю, то з лав демонстрантів у них полетіли каміння та пляшки. Під час сутичок поранення отримали сім правоохоронців. Перед російським посольством було затримано близько двох сотень протестувальників.

Пізніше близько тисячі демонстрантів прорвали поліційні загородження й вибігли на сходи перед будівлею Бундестаґу. Аби відтіснити протестувальників від будівлі, правоохоронці застосували сльозогінний газ та ґумові кийки. Під час інциденту під Бундестаґом поліція затримала близько сотні протестувальників.