Галицькі хроніки COVID-19: 29 серпня.

 

Станом на 09:00 29 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 28 716 хворих на COVID-19. За минулу добу – 599 нових випадків: 182 – на Івано-Франківщині, 190 – на Львівщині (провели 1873 ПЛР-тести) та 227 – на Тернопіллі (провели 1056 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині і двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

29 серпня (09:00): 5705 випадків, 227 нових

(за даними "Тернопільський ОЛЦ" – 225 нових випадків)

Тернопіль – 63 особи

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 19 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 7 осіб

Монастириський район – 14 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 32 особи

Тернопільський район – 18 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 серпня (09:00): 14 168 випадків, 190 нових

(за даними "Львівського обласного ЦГЗ" – 191 новий випадок)

Львів – 87 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 11 осіб

Жовкiвський район – 6 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 16 осіб

Перемишлянський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 12 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 серпня (09:00): 8843 випадків, 182 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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