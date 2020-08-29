Галицькі хроніки COVID-19: 29 серпня.

Станом на 09:00 29 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 28 716 хворих на COVID-19. За минулу добу – 599 нових випадків: 182 – на Івано-Франківщині, 190 – на Львівщині (провели 1873 ПЛР-тести) та 227 – на Тернопіллі (провели 1056 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині і двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 серпня (09:00): 5705 випадків, 227 нових
(за даними "Тернопільський ОЛЦ" – 225 нових випадків)
Тернопіль – 63 особи
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 19 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 7 осіб
Монастириський район – 14 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 32 особи
Тернопільський район – 18 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 серпня (09:00): 14 168 випадків, 190 нових
(за даними "Львівського обласного ЦГЗ" – 191 новий випадок)
Львів – 87 осіб
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 11 осіб
Жовкiвський район – 6 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 16 осіб
Перемишлянський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 12 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 серпня (09:00): 8843 випадків, 182 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.08.2020