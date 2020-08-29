В Україні 2,5 тисячі випадків ковіду другу добу поспіль.

5:6 на користь Голіафа

Ганна Улюра

Спорт і політика – одна з улюблених тем Єрґовича. Він часто пише, що на футбольному полі вершиться політика й уболівальники надають спортивному змаганню статусу такої собі мікро-війни двох держав. Вибір команди, за яку уболіваєш, дорівнює вибору армії, за яку ідеш воювати. Спорт і є політикою. І завжди передбачає вибір.