В Україні 2,5 тисячі випадків ковіду другу добу поспіль.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 2481 новий випадок коронавірусного захворювання. Вже другу добу поспіль статистика близька до 2,5 тисячі. Рекорд попереднього дня перевершено на 43 випадки.

 

Це випливає із даних, поширених у суботу Радою національної безпеки та оборони.

 

 

 

Найбільше добових випадків виявили у Києві (265), в Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170), Чернівецькій (142) та Хмельницькій (103) областях.

 

Загалом за час пандемії занедужало 116 978 осіб.

 

Упродовж доби констатували смерть 41 людини. Загальне число летальних випадків зросло до 2492.

 

Побороли коронавірус 56 138 українців. За добу – 1055 одужань.

 

Згідно з офіційними даними, активними носіями хвороби в Україні є 58 348 осіб.

 

29.08.2020

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