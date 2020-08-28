Галицькі хроніки COVID-19: 28 серпня.

Станом на 09:00 28 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 28 117 хворих на COVID-19. За минулу добу – 624 нових випадків: 176 – на Івано-Франківщині, 215 – на Львівщині та 233 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано чотирнадцять летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині і троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 серпня (09:00): 5478 випадків, 233 нових
м. Тернопіль – 43 особи
Бережанський район – 28 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 25 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 12 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 29 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 серпня (09:00): 13 978 випадків, 215 нових
Львів – 80 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 12 особи
Дрогобицький район – 30 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район - 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 29 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 22 особи
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 4 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 серпня (09:00): 8661 випадок, 176 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.08.2020