Галицькі хроніки COVID-19: 28 серпня.

Станом на 09:00 28 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 28 117 хворих на COVID-19. За минулу добу – 624 нових випадків: 176 – на Івано-Франківщині, 215 – на Львівщині та 233 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано чотирнадцять летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині і троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 серпня (09:00): 5478 випадків, 233 нових

м. Тернопіль – 43 особи

Бережанський район – 28 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 25 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 12 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 29 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 серпня (09:00): 13 978 випадків, 215 нових

Львів – 80 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 12 особи

Дрогобицький район – 30 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район - 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 29 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 22 особи

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 4 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 серпня (09:00): 8661 випадок, 176 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.