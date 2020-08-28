Поліція відкрила кримінальну справу через сутички з хасидами в Умані.

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутички вночі на 28 серпня в Умані між паломниками та місцевим населенням.

 

Про це повідомляє "Суспільне", покликаючись на речницю Нацполіції Черкаської області Зою Вовк.

 

 

Зі слів речниці, 27 серпня близько 23-ої години до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України та групою хасидів. Місцеві мешканці передшоджали потрапити іноземцям на територію домоволодіння. Мотивували це можливістю розповсюдження COVID-19 та незаконним, згідно з поясненням протестувальників, будівництвом.

 

Відтак слідчий відділ Уманської поліції порушив кримінальне провадження згідно з частиною другою статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань). Наразі встановлюються усі обставини подій, зазначила речниця. Що відомо У ніч на 28 серпня в Умані сталася сутичка.

 

Пів сотні хасидів прибуло 26 серпня до Умані, ще понад сотня паломників не може перетнути кордон України. Нині вони перебувають в аеропортах Києва, Одеси та Запоріжжя, повідомила "Суспільному" юристка "Фонду Рабі Нахмана" Ірина Рибницька.

 

Раніше ізраїльське видання Ynet заявило, нібито громадян Ізраїлю допитали і затримали на кілька годин.

 

Пасажири приземлилися рейсом "Міжнародних українськіх авіаліній".

 

26 серпня Кабінет міністрів заборонив в'їзд іноземців з 29 серпня по 28 листопада.

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні, що 27 серпня комісія з питань техногенної безпеки розгляне заборону масових заходів в Умані в вересні, приїзд хасидів на традиційне паломництво на свято Рош га-Шана буде суттєво обмежено.

 

Президент Володимир Зеленський попросив лідерів української юдейської громади закликати хасидів дотримуватися протиепідеміологічних заходів під час святкування Рош га-Шани в Умані. Водночас він не заборонив їм приїжджати.

 

Раніше уряди України та Ізраїлю вже закликали хасидів не їхати цього року до Умані на святкування Нового року з огляду на пандемію. Крім того, керівник Центру боротьби з епідемією коронавірусу Ізраїлю Ронні Ґамзу звернувся до Зеленського з проханням заборонити цього року паломництво хасидів через занепокоєння, що воно може спричинити спалах ковіду.

 

Раніше бурмистр Умані Олександр Цебрій заявив, що він готовий усіма законними методами не дозволити хасидам приїхати у місто. Щоб донести свою позицію, міськголова приїхав до Києва в Офіс Президента.

 

28.08.2020

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