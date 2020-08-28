У Львові через коронавірус закрили на карантин інклюзивно-ресурсний центр.


Інклюзивно-ресурсний центр Львова на пл. Данила Галицького, 4а, у Львові призупинив роботу до 9 вересня у зв’язку із захворюванням працівників на Covid-19. Про це повідомили в управлінні освіти Львівської міськради.

 

 

Відповідно до приписів МОЗ, усі працівники та вихованці закладу мають упродовж двох тижнів перебувати на самоізоляції.

 

В інклюзивно-ресурсному центрі на площі Данила Галицького, 4а, надають психолого-педагогічну допомогу під час навчання у садочках і школах діткам віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами. Також тут проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, корекційно-розвиткові послуги, забезпечують системний кваліфікований супровід.

 

Фото: osvitalviv.com.ua

 

ІРЦ створюють для реалізації права таких дітей на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, зокрема й у закладах професійної (професійно-технічної) освіти й інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти. Один інклюзивно-ресурсний центр створюється з розрахунком не більш як на 12 тисяч дітей.

 

Нагадаємо, на ранок 28 серпня у Львівській області зафіксовано 13 978 випадків COVID-19, з них 215 – упродовж минулої доби.

 

28.08.2020

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