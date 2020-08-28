Японський прем'єр подає до демісії за станом здоров’я.

Сіндзо Абе відпрацював на своїй посаді рекордний термін.

 

 

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що більше не може виконувати покладені на нього обов'язки, з огляду на стан здоров'я. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. «Я вирішив піти з посади прем'єр-міністра... Я перепрошую від усього серця за те, що, незважаючи на всю підтримку народу Японії, я полишаю свою посаду, коли до кінця мого терміну залишається ще цілий рік», – заявив Абе на прес-конференції. Він повинен був обіймати посаду принаймні до вересня 2021 року.

 

Японський прем’єр повідомив, що потребує лікування і що його здоров'я з середини липня почало погіршуватися. За словами Абе, він не хотів би, щоб проблеми з його здоров'ям позначалися на ухваленні державних рішень. За останні два тижні прем'єр двічі відвідував шпиталь. Абе бореться з хронічним виразковим колітом протягом багатьох років.

 

Нагадаємо, що це вже вдруге, коли Абе достроково полишає прем'єрську посаду. 2007 року він пішов у відставку через проблеми з кишечником, пропрацювавши на цій посаді лише рік. У грудні 2012 року він повторно очолив японський уряд.

 

65-річний Сіндзо Абе подає до демісії лише через чотири дні після того, як побив рекорд за тривалістю перебування на посаді керівника уряду. Він був прем'єр-міністром майже вісім років, що не характерно для країни, яка звикла до високої плинності кадрів на керівних посадах.

 

Абе залишає за собою спадщину стабільності та потужну централізовану владну базу, яка дозволила за допомогою вмілої політики сильних стимулів відродити економіку. Він також покращив відносини зі США, знайшовши підхід до президента Дональда Трампа, зокрема на полі для ґольфу.

 

Він підтвердив, що залишатиметься ще деякий час на своїй посаді, допоки йому не підберуть заміну. Абе не забажав сам називати свого евентуального наступника.

28.08.2020

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