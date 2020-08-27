Галицькі хроніки COVID-19: 27 серпня.

Станом на 09:00 27 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 27 493 хворих на COVID-19. За минулу добу – 508 нових випадків: 164 – на Івано-Франківщині, 203 – на Львівщині (провели 1327 ПЛР-тестів) та 141 – на Тернопіллі (проведено 1127 ПЛР-тестів).



За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 серпня (09:00): 5245 випадки, 141 новий

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ" - 140 нових випадків)

м. Тернопіль – 30 осіб

Бережанський район –8 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 12 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 31 особа

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 серпня (09:00): 13 763 випадки, 203 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 серпня (09:00): 8485 випадків, 164 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.