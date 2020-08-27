СБУ припинила діяльність піраміди, якій повірило 600 тисяч українців.

 

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди "B2B jewelry". Її вкладниками встигло понад 600 тисяч громадян. Обсяг залучених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

 

Про це повідомляє пресова служба СБУ.

 

 

Спецслужба інформує, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, а задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

 

Згідно з інформацією слідства, кошти блискавично "освоювалися": за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

 

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

 

За підсумками слідчих дій планують оголосити фіґурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

 

Слід зазначити, що в своєму повідомленні СБУ не розкриває назву "піраміди". Водночас, на опублікованих спецслужбою фото можна впізнати сертифікати "B2B jewelry".

 

 

27.08.2020

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