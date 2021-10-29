Шахраєві, котрий підробив "Дію", запропонували роботу в Мінцифрі.

Шахраю, який створив фейкову програму "Дія", запропонували стажуватися у Міністерстві цифрової трансформації.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook. Напередодні він узяв участь у зустрічі з 21-річним гакером та з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

"У МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І от сьогоднішня історія, як на мене, чудовий приклад. Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову «Дію». Так само швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в міністерстві", – повідомив Єнін.

Представник МВС нагадав, що хлопець створив програмне забезпечення, котре ідентично копіювало дизайн державного додатку "Дії". Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку гакера та карту його сестри.

Водночас Єнін пообіцяв, що закон таки каратиме гакера: йому інкримінують 358 статтю (підроблення документів, печаток, штампів та бланків).

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров висловив пропозицію покарати гакера, відправивши його на виправні роботи в ІТ-сферу.

"Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії"? У рекламі програми шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь через фейковий паспорт. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі. Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT без персональних даних та інших сенсативних речей", – запропонував Федоров.

Міністр додав, що він надихнувся недавнім рішенням суду в Одесі, котрий двом хлопцям-крадіям призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона.